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Российские военные остановили в Сирии боевую колонну США

Парламентская газетаиещё 7
14 мая 2021
Российские военные остановили в Сирии боевую колонну США
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета
Военная полиция РФ остановила в Сирии колонну боевой техники США, которая не сообщила о своем передвижении. Об этом в ходе брифинга в четверг рассказал замруководителя Центра по примирению враждующих сторон Александр Карпов.
«На северо-востоке Сирии, в провинции Хасеке, зафиксирован очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений Вооруженных сил США», — цитирует РИА «Новости» его слова.
Контр-адмирал уточнил, что колонна в составе шести бронеавтомобилей типа MRAP передвигалась по трассе М-4 в западном направлении по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления. В результате ее развернули в обратном направлении.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против запрещенной террористической группировки «Исламское государство», причем в САР они действуют без разрешения властей страны. 
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