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Украина пожаловалась на «микроскопический» рост боевого потенциала

News.ruиещё 1
46 минут назад
Недостаточное быстрое наращивание оборонного потенциала Украины отметил в своей колонке на сайте издания LB.ua директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
Украина пожаловалась на «микроскопический» рост боевого потенциала
Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look PressSerhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
По мнению эксперта, о слабом росте оборонного потенциала говорит, в частности, то, что появление закона «О территориальной обороне» опаздывает на 4–5 лет, также ничего не слышно о реформе СБУ.
Говоря о боевом потенциале страны, Бадрак отмечает отсутствие какого-либо серьёзного перевооружения в связи с выделением на эти цели малого количества денежных средств.
Эксперт напомнил. что в ближайшее время ожидается появление в структуре ВМС страны береговых ракетных комплексов «Нептун». Кроме того, в Турции был сделан заказ партии разведывательно-беспилотных комплексов Bayraktar TB2, однако «по сравнению с наращиванием боевого потенциала противника это шаги пока микроскопические».
Они явно несопоставимы, — заявил Бадрак.
По мнению эксперта, Украина абсолютно не двигается в вопросах создания «единого цифрового поля» для ведения боевых действий, у неё отсутствует работа по всему фронту технологических возможностей, включая разработку оружия на новых физических принципах.
Но если вопросы электромагнитного или лазерного оружия можно считать высшей математикой для военно-политического руководства страны, то, скажем, разработки отечественных зенитно-ракетных комплексов или модернизацию парка боевых вертолётов, наверное, следовало бы включить в среднесрочное планирование, — резюмировал эксперт.
Ранее стало известно, что Военно-морские силы Украины скоро пополнятся двумя американскими патрульными катерами типа Island. Планирующуюся передачу плавсредств Киеву подтвердили в Госдепартаменте США.
Войска,В мире,Армия,Валентин Бадрак,СБУ,Госдеп США,Украина,
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