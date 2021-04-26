«Передислокация осуществляется комбинированным способом – авиационным и железнодорожным транспортом, а также с совершением марша на колесной технике своим ходом по федеральным трассам. Подвижным составом по железной дороге мотострелковому соединению 58-й армии, дислоцированному в Дагестане, предстоит преодолеть около 1,8 тыс. км по маршруту в пункт постоянной дислокации. Также железнодорожным транспортом предстоит проделать путь домой инженерам общевойскового объединения ЮВО в Кабардино-Балкарию», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.