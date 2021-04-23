В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Проходившие проверку войска России начали возвращаться в пункты дислокации

ИА Regnumиещё 25
1 час назад
Задействованные в проверке боеготовности на юге и западе России войска приступили к возвращению в пункты дислокации. Об этом 23 апреля сообщили в Минобороны РФ.
Российские военные покидают Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации», — говорится в заявилении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на полигоне Опук в Крыму прошли межвидовые учения Вооруженных сил РФ, в которых было задействовано свыше 10 тыс. военнослужащих.
В учениях также приняли участие свыше 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения. В ходе маневров были отработаны ракетно-авиационные удары и их отражение, применение беспилотной авиации и крылатых ракет, а также борьба с ними средствами войсковой и корабельной ПВО.
Накануне, 22 апреля, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах завершены.
Войска,Учения НАТО,Сергей Шойгу,Министерство обороны,НАТО,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители