В Черное море вошли десантные корабли РФ

Большой десантный корабль - класс военных судов, способный десантировать подразделения морской пехоты на любой тип побережья, а также перевозить большое количество военных грузов на большие расстояние. Российские БДК активно принимали участие в перевозке грузов и военнослужащих для российской военной операции в Сирии. Ранее отряд кораблей Каспийской флотилии закончил переход в Черное море.