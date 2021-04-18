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В Черное море вошли десантные корабли

Газета.Ruиещё 1
34 минуты назад
В акваторию Черного моря вошли четыре больших десантных корабля (БДК) российского военно-морского флота, передает "Интерфакс" со ссылкой на социальные сети Стамбула.
В Черное море вошли десантные корабли РФ
Фото: Александр Гальперин/РИА «Новости»Александр Гальперин/РИА «Новости»
В субботу, 17 апреля, в Черное море днем вошли БДК Северного флота России "Александр Отраковский" и "Кондопога". Позже, вечером, через Босфорский пролив прошли БДК "Калининград" и "Королев".
Таким образом, на Черном море на данный момент сосредоточена группировка десантных кораблей в составе восьми судов, не считая интернированный в 2014 году украинский БДК "Константин Ольшанский".
Большой десантный корабль - класс военных судов, способный десантировать подразделения морской пехоты на любой тип побережья, а также перевозить большое количество военных грузов на большие расстояние. Российские БДК активно принимали участие в перевозке грузов и военнослужащих для российской военной операции в Сирии. Ранее отряд кораблей Каспийской флотилии закончил переход в Черное море.
Войска,Армия,Константин Ольшанский,Александр Отраковский,Интерфакс,Россия,Стамбул,
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