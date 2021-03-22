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Шойгу проверил подготовку горной бригады в Кызыле

Российская Газетаиещё 6
3 часа назад
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил боевую подготовку мотострелковой горной бригады, размещенной в городе Кызыл.
Шойгу проверил подготовку горной бригады в Кызыле
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как рассказали в министерстве обороны РФ, глава военного ведомства сначала посетил полигон 55-й мотострелковой бригады Кара-Хаак. Там командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин доложил о боевой подготовке и поступлении в бригаду современного вооружения и военной техники.
Кроме того, министру продемонстрировали тренировку по ведению боевых действий в городе, работу снайперских пар из различных видов винтовок, применение стоящих на вооружении бригады бронеавтомобилей "Тигр" и минометов.
Шойгу также проверил учебно-материальную базу горного полигона Кара-Хаак. Сейчас на полигоне завершено строительство нового учебного тактического поля и комплекса горной подготовки со скалодромом.
В самой бригаде министр проверил казармы для личного состава, новый медицинский центр.
Войска,Армия,Александр Лапин,Сергей Шойгу,Министерство обороны,Россия,Кызыл,
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