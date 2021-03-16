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Украина и НАТО провели учения в Черном море 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Украина и НАТО провели учения в Черном море
Фото: Reuters
Военно-морские силы Украины провели в Черном море совместные учения с кораблями постоянной морской противоминной группы НАТО. Об этом 16 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинских ВМС.
10 марта группа кораблей НАТО зашла в порт Одессы. Цель тренировки состояла в отработке взаимодействия между украинскими экипажами с ВМС Турции, Румынии и Испании.
«Были отработаны тренировки противоминных действий в составе группы кораблей, передача грузов на ходу, отражение средств воздушного нападения противника, проведение корабельно-боевых обучений», — пояснили в пресс-службе.
Это уже вторые подобные учения в 2021 году.
Ранее Украина предложила НАТО начать использовать воздушное пространство возле Крыма для проведения операций.
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Войска , Армия , РИА Новости , Грузия , Испания , Одесса , Республика Крым , Румыния
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