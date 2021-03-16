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В Армении стартуют масштабные учения 

RT на русском 13 минут назад
В Армении стартуют масштабные учения
Фото: © mil.am
Вооруженные силы Армении с 16 по 20 марта проводят масштабные тактические и тактико-профессиональные учения.

«В соответствии с планом первого полугодия 2021 года, 16-20 марта по всем операционным направлениям ВС Армении будут проведены тактические и тактико-профессиональные учения с привлечением общевойсковых сил, подразделений спецвойск. Цель учений — проверка боеготовности войск, управления оперативного звена, взаимодействия, проведение тренировок по управлению огнем», — приводит Интерфакс сообщение Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что в учениях примут участие 7500 военнослужащих, привлечены около 200 ракетных, реактивно-артиллерийских, артиллерийских средств, более 150 противотанковых средств, около 100 единиц бронетехники, более 90 средств ПВО, а также авиация.
Ранее сообщалось, что в Армении пройдут учения с привлечением 7,5 тысячи военных.
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Войска , Армия , Министерство обороны , Интерфакс , Армения
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