Раскрыты характеристики российских «Мистралей» 

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Российские универсальные десантные корабли (УДК, вертолетоносцы) проекта 23900 «Прибой» смогут нести на борту до 16 вертолетов и четыре беспилотника. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в судостроительной отрасли.

По его словам, на кораблях планируется размещать вертолеты разработки КБ Камова, в том числе разведывательно-ударные Ка-52К «Аллигатор» и противолодочные Ка-27.

Собеседник агентства пояснил, что требования к облику корабля, прописанные в контракте, достаточно долго формировались государственным заказчиком — Минобороны РФ . В итоге проект по своему функционалу «стал не хуже, а может даже лучше "Мистралей"».

Корабли «Прибой» с водоизмещением 40 тысяч тонн называют аналогами французских «Мистралей», которые в 2010 году Москва заказала у Парижа. Эта идея была раскритикована — противники закупки уверяли, что России не следует садиться на технологический крючок одной из стран НАТО , а корабли такого класса строить нужно самим. Сделка в конечном итоге была расторгнута в 2014 году, когда Крым стал российским, а США на этом фоне ввели санкции.