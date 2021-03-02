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Рогозин: украденное на Байконуре оборудование является собственностью Казахстана 

ТАСС и ещё 2 42 минуты назад
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Украденные с площадки № 110 космодрома Байконур детали являются собственностью Казахстана. Об этом во вторник сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"От себя добавлю, что это собственность Казахстана", — написал в Facebook Рогозин. По словам главы госкорпорации, речь идет о шкафах с неработающим с конца 1980-х годов оборудованием.
"Охрана этого объекта обеспечивает, прежде всего, безопасность случайных посетителей и туристов, пытающихся проникнуть на этот аварийный объект, подлежащий утилизации после того, как будет принято решение руководством Казахстана", — отметил Рогозин.
О происшествии
Ранее канал «РЕН ТВ» сообщил, что начальник службы охраны ФГУП «ЦЭНКИ» — "Космический центр «Южный» обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже деталей с драгоценными редкоземельными металлами. Как сообщалось, их украли со стартовой площадки № 110 на космодроме Байконур. По информации СМИ, радиодетали на площадке последний раз видели 1 февраля, а 19 февраля их на месте не обнаружили, входная дверь при этом была взломана. Ущерб составляет более 5 тыс. рублей.
В свою очередь в пресс-службе ЦЭНКИ сообщили ТАСС, что УМВД России на комплексе «Байконур» проводит необходимые следственные действия по данному факту. Все обстоятельства, а также лица, причастные к произошедшему, будут установлены в ходе расследования, подчеркнули на предприятии.
Стартовая площадка № 110 предназначалась для запуска ракеты-носителя «Энергия», которая в 1988 году вывела на орбиту советский челнок «Буран». Как уточнили в ЦЭНКИ, в настоящее время она находится на консервации. Системы и агрегаты разукомплектованы, их сроки эксплуатации истекли более 20 лет назад, а большинство автоматических систем управления не были введены в эксплуатацию и частично демонтированы для доработок еще в СССР.
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Комментарии
Войска , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , Космический центр "Южный" , МВД , ЦЭНКИ , РЕН ТВ , ИТАР-ТАСС , Байконур
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