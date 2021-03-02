Рогозин: украденное на Байконуре оборудование является собственностью Казахстана 

"От себя добавлю, что это собственность Казахстана", — написал в Facebook Рогозин. По словам главы госкорпорации, речь идет о шкафах с неработающим с конца 1980-х годов оборудованием.

"Охрана этого объекта обеспечивает, прежде всего, безопасность случайных посетителей и туристов, пытающихся проникнуть на этот аварийный объект, подлежащий утилизации после того, как будет принято решение руководством Казахстана", — отметил Рогозин.

О происшествии

В свою очередь в пресс-службе ЦЭНКИ сообщили ТАСС, что УМВД России на комплексе «Байконур» проводит необходимые следственные действия по данному факту. Все обстоятельства, а также лица, причастные к произошедшему, будут установлены в ходе расследования, подчеркнули на предприятии.

Стартовая площадка № 110 предназначалась для запуска ракеты-носителя «Энергия», которая в 1988 году вывела на орбиту советский челнок «Буран». Как уточнили в ЦЭНКИ, в настоящее время она находится на консервации. Системы и агрегаты разукомплектованы, их сроки эксплуатации истекли более 20 лет назад, а большинство автоматических систем управления не были введены в эксплуатацию и частично демонтированы для доработок еще в СССР.