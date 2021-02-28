Болгария отказалась от учений НАТО в Черном море

Болгария отказалась от участия в маневрах НАТО Poseidon 21, которые начались в субботу, 27 февраля, в Черном море. Причиной этого стали выявленные на двух кораблях ВМС республики случаи заболевания COVID-19. Об этом сообщило Радио Румынии со ссылкой на начальника штаба румынских ВМС Михая Панаита.

— У болгарского партнера возникла проблема, связанная с пандемией COVID-19, и по этой причине он отклонил участие в многонациональных учениях, — сказал он.

Данные сведения подтвердил вице-премьер, министр обороны и безопасности Болгарии Красимир Каракачанов

— Информация верна, о существующих сложностях мы уведомили румынских коллег еще неделю назад. В экипажах наших кораблей коронавирусом заразились пять человек, — рассказал он, передает ТАСС.

Официальная церемония открытия маневров Poseidon 21 прошла в субботу, 27 февраля, в румынском порту Констанца. Ранее в них планировалось участие семи стран альянса — Болгарии, Франции, Испании, Турции, Греции, Румынии и США.

В учениях, которые пройдут с 27 февраля по 6 марта, участвуют более 700 военных, задействованы 13 кораблей и 9 самолетов.