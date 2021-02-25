Госдеп поможет развитию правоохранительных органов Армении

Госдепартамент США собирается нанять специалиста, которому предстоит контролировать реализацию американской программы содействия правоохранительным органам Армении

В документе указывается, что «старший стратегический советник по вопросам правоохранительной деятельности будет заведовать проектами, которые включают в себя в том числе развитие учебных заведений для сотрудников правоохранительных органов , оценку потребностей полиции Армении в повышении профессиональных навыков и оборудовании, проведение необходимой подготовки профильными экспертами и практикующими специалистами, а также предоставление технических консультаций по вопросу приобретения надлежащего оборудования», передает RT

Также данному сотруднику предстоит консультировать правоохранительные органы Армении по вопросам реформирования, тесно взаимодействовать с сотрудниками полиции, организовывать и принимать участие в тренингах для полицейских, следователей и специалистов по борьбе с наркотиками.

В контракте подчеркивается, что наемный работник должен «формулировать и продвигать политический курс и цели правительства Соединенных Штатов», а также предоставлять в Вашингтон анализ развития правоохранительного сектора Армении.