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Госдеп собрался содействовать развитию правоохранительных органов Армении 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Госдеп поможет развитию правоохранительных органов Армении
Фото: ТАСС
Госдепартамент США собирается нанять специалиста, которому предстоит контролировать реализацию американской программы содействия правоохранительным органам Армении.
В документе указывается, что «старший стратегический советник по вопросам правоохранительной деятельности будет заведовать проектами, которые включают в себя в том числе развитие учебных заведений для сотрудников правоохранительных органов, оценку потребностей полиции Армении в повышении профессиональных навыков и оборудовании, проведение необходимой подготовки профильными экспертами и практикующими специалистами, а также предоставление технических консультаций по вопросу приобретения надлежащего оборудования», передает RT.
Также данному сотруднику предстоит консультировать правоохранительные органы Армении по вопросам реформирования, тесно взаимодействовать с сотрудниками полиции, организовывать и принимать участие в тренингах для полицейских, следователей и специалистов по борьбе с наркотиками.
В контракте подчеркивается, что наемный работник должен «формулировать и продвигать политический курс и цели правительства Соединенных Штатов», а также предоставлять в Вашингтон анализ развития правоохранительного сектора Армении.
Ранее США решили профинансировать развитие «независимых» СМИ в Узбекистане.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказывал предположение о том, что президент США Джо Байден активизирует усилия по отрыву постсоветских республик от России. На его взгляд, в центре внимания Вашингтона будут Белоруссия, Узбекистан, Армения и Казахстан.
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Войска , В мире , Джозеф Байден , Алексей Пушков , Госдеп США , Совет Федерации , МВД , Армения , США
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