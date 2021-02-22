Зеленский не подтвердил план постройки второй дамбы перед Крымом 

Журналисты попросили президента прокомментировать информацию о том, что Украина собирается построить вторую дамбу в рамках президентского проекта «Большое строительство». На это Зеленский заявил, что пока таких планов нет, но идею назвал неплохой.

О том, что власти Украины хотят достроить дамбу, чтобы полностью перекрыть подачу воды в Крым, заявлял представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич

В Крыму назвали такие планы смешными.