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Зеленский не подтвердил план постройки второй дамбы перед Крымом 

BFM.RU и ещё 5 22 февраля 2021
Зеленский не подтвердил план постройки второй дамбы перед Крымом
Фото: Газета.Ru
Владимир Зеленский заявил, что украинские власти пока не планируют строить дамбу на Северо-Крымском канале, передает «Страна.ua».
Журналисты попросили президента прокомментировать информацию о том, что Украина собирается построить вторую дамбу в рамках президентского проекта «Большое строительство». На это Зеленский заявил, что пока таких планов нет, но идею назвал неплохой.
О том, что власти Украины хотят достроить дамбу, чтобы полностью перекрыть подачу воды в Крым, заявлял представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
В Крыму назвали такие планы смешными.
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Войска , Крым наш , Владимир Зеленский , Антон Кориневич , Киев , Республика Крым , Севастополь
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