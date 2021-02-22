Зеленский не подтвердил план постройки второй дамбы перед Крымом 

Владимир Зеленский заявил, что украинские власти пока не планируют строить дамбу на Северо-Крымском канале, передает «Страна.ua».
Журналисты попросили президента прокомментировать информацию о том, что Украина собирается построить вторую дамбу в рамках президентского проекта «Большое строительство». На это Зеленский заявил, что пока таких планов нет, но идею назвал неплохой.
О том, что власти Украины хотят достроить дамбу, чтобы полностью перекрыть подачу воды в Крым, заявлял представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
В Крыму назвали такие планы смешными.