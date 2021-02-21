Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Мексике разбился военный самолет 

ТАСС и ещё 8 6 часов назад
МЕХИКО, 21 февраля. /ТАСС/. Реактивный пассажирский самолет марки Learjet ВВС Мексики разбился в воскресенье в штате Веракрус на востоке страны. Семь человек, находившихся на борту, погибли, сообщила на своем сайте газета El Universal со ссылкой на источники в полиции.
Авиакатастрофа произошла рядом с городом Халапа, столицей региона. На место происшествия прибыли спасатели и представители властей.
Министерство обороны республики пока не прокомментировало случившееся. Сведений о возможных причинах трагедии обнародовано не было.
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
ТАСС: последние новости
Авиарегулятор США начнет проверки Boeing 777 после падения детали самолета на землю Авиарегулятор США начнет проверки Boeing 777 после падения детали самолета на землю Дамаск подтвердил в Сочи готовность к работе в рамках политического процесса Дамаск подтвердил в Сочи готовность к работе в рамках политического процесса ВВС Израиля проводят незапланированные учения на северных границах ВВС Израиля проводят незапланированные учения на северных границах
Войска , ИТАР-ТАСС , Мексика
Читайте также
Новости партнеров
Видео
С Андреем Мягковым простились в Москве
01:44
С Андреем Мягковым простились в Москве
Общество
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
00:39
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
Происшествия
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
00:47
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
Происшествия
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
00:42
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
Новости Москвы Общество
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
03:00
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
Происшествия
Водитель выжил после падения самолета на машину
00:19
Водитель выжил после падения самолета на машину
Происшествия В мире
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
00:28
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
Происшествия Новости Москвы
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
00:55
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение