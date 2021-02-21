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Анонсированы масштабные учения ВДВ России 

Деловая газета «Взгляд» 15 минут назад
Анонсированы масштабные учения ВДВ России
Фото: ТАСС
Два масштабных учения с десантированием личного состава и техники и боевой стрельбой проведут в марте Воздушно-десантные войска (ВДВ), сообщили в Минобороны.
Учения пройдут на полигонах Опук (Крым) и Дубровичи (Рязанская область), «к учениям будет привлечено более 3 тыс. военнослужащих ВДВ и около 200 единиц боевой и специальной техники», передает РИА «Новости».
Отмечается, что на полигоне Опук пройдут командно-штабные учения с гвардейским десантно-штурмовым Кавказским казачьим полком из Ставрополя и гвардейским артиллерийским полком из Анапы.
Будет отработано десантирование личного состава и техники с последующим захватом объектов условного противника и их обороной до подхода основных сил.
Параллельно десантно-штурмовые подразделения ВДВ высадятся на морское побережье из больших десантных кораблей Черноморского флота, после чего проведут тренировку по защите побережья от морского десанта условного противника.
В свою очередь на полигоне Дубровичи пройдут полковые тактические учения с гвардейским парашютно-десантным полком из Тулы. В рамках вторых маневров после десантирования на парашютах вместе с техникой военнослужащие сначала захватят аэродром условного противника, а затем потренируются в его обороне.
Ранее Минобороны анонсировало дивизион С-400 на Сахалине.
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Войска , Армия , Министерство обороны , РИА Новости , Анапа , Краснодарский Край , Республика Крым , Ставрополь , Ставропольский Край
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