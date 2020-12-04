Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Армения и Азербайджан обменялись списками пленных 

Lenta.ru 41 минуту назад
Армения и Азербайджан обменялись списками пленных
Фото: РИА Новости
Армения и Азербайджан обменялись списками пленных и без вести пропавших военнослужащих и гражданских лиц, сообщает «Sputnik Армения».
Как рассказали в аппарате вице-премьера Армении Тиграна Авиняна, стороны передали списки своих граждан в Международный Комитет Красного Креста для последующего взаимного возвращения людей. В данный момент идет процесс окончательной сверки перечней.
Ранее Баку предложил совершить обмен по принципу «всех на всех». Ереван выразил согласие.
3 декабря Азербайджан обнародовал официальные данные о своих военных потерях: они составили 2783 погибших. Армянская сторона заявляла о 2260 погибших военнослужащих.
9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По условиям документа, воюющие стороны остались на занятых ими в ходе боев позициях. До 1 декабря под контроль Баку перешли еще три района: Лачинский, Газахский и Кельбаджарский. Российские миротворцы будут находиться вдоль линии соприкосновения и коридора, соединяющего Карабах с Арменией.
Видео дня. Адольф Гитлер выиграл выборы
Последние новости
ФСБ заявила о попытке вооруженного прорыва в Россию с Украины ФСБ заявила о попытке вооруженного прорыва в Россию с Украины России отказали в просьбе по делу ЮКОСа России отказали в просьбе по делу ЮКОСа В Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса В Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса
Комментарии
Войска , Армия , Тигран Авинян , Международный комитет Красного Креста , ИА Sputnik , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите
00:11
Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите
Происшествия
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
00:23
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
Происшествия Новости Москвы
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
00:17
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
Происшествия
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
00:09
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
Происшествия Новости Москвы
Блогер Reeflay явился на допрос в сланцах
00:11
Блогер Reeflay явился на допрос в сланцах
Происшествия Криминал
В российском детском саду обрушился потолок
00:13
В российском детском саду обрушился потолок
Происшествия
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
00:34
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
Происшествия В мире
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
00:56
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
Происшествия
Мощный взрыв произошел в ЮАР
00:19
Мощный взрыв произошел в ЮАР
Происшествия В мире
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
04:41
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение