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День призывника в масках: осенний призыв в России проходит в условиях пандемии 

Мир24 и ещё 24 10 минут назад
В условиях пандемии: в РФ идет осенний призыв
Фото: ТАСС
COVID-19 внес коррективы в празднование Дня призывника, который отмечают сегодня в России. Все массовые мероприятия в этом году отменены, а новобранцев отправляют в места дислокации с соблюдением всех санитарных норм. Корреспондент «МИР 24» Игорь Наймушин узнавал подробности.
В одной из воинских частей идет дезинфекция казармы. Скоро сюда должно прибыть молодое пополнение. Меры профилактики повышенные. Даже кровати расставляют на максимальное расстояние для безопасности.
Осенняя призывная кампания в России как и весенняя проходит в условиях коронавируса. Стартовала в октябре. Чтобы снизить риск заражения, специальным раствором обрабатывают и вагоны воинского эшелона перед отправкой. Маски призывникам меняют каждые два часа. В составе воинской команды есть врач, который следит за здоровьем новобранцев во время пути. «Специальный отдельный эшелон, никто больше, кроме призывников и администрации, которая тоже была проверена на коронавирусную инфекцию, больше не едет. И надеемся, они с успехом доедут до места назначения», — сказал военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев.
Чтобы исключить массовое заражение, каждый призывник проходит двойной контроль на COVID-19. Первый раз анализ берут еще по месту жительства, также тестирование организовано на сборных пунктах, откуда идет отправка в войска.

«Только в случае, если тест отрицательный, молодой человек проходит дальше, для дальнейших мероприятий по профотбору, переобуванию, переодеванию в военную форму одежды для прохождения очередного медицинского обследования», — добавил военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров.

Призывная кампания идет без сбоев. Несмотря на эпидемию, желающих служить в армии меньше не стало. В военкоматах медицинские комиссии работают в штатном режиме, при этом соблюдая все противоэпидемические меры.

«Хочу пойти в морской флот, у меня отец там служил, говорит, что ему понравилось и что я тоже должен сходить», — поделился призывник Даниил Дрожжин.

К этому времени уже выполнена почти четверть от запланированного осеннего призыва. В войска отправили 32,5 тысячи новобранцев. По прибытии некоторое время они будут находиться в изоляции, а за их здоровьем будут следить врачи.
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Войска , Евгений Кудрявцев
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