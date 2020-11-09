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Два медведя забрались на подлодку на Камчатке

ТАСС
18 минут назад
Медведица и медвежонок проникли на палубу атомной подводной лодки в Вилючинске на Камчатке. Хищников, проявлявших агрессию, пришлось застрелить, сообщили ТАСС в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
Два медведя забрались на подлодку на Камчатке
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"На территорию пирсовой зоны на палубу одной из атомных подводных лодок проникли медведица с медвежонком. Животные вплавь преодолели бухту Крашенинникова и забрались на субмарину. Медведица, которую уже несколько дней видели в окрестностях охраняемой зоны, агрессивно реагировала на людей. Для обезвреживания диких животных, представляющих опасность для человека, как и положено в подобных ситуациях, был вызван инструктор-охотовед, который с использованием специализированного охотничьего оружия произвел отстрел медведей", - уточнили в пресс-службе военного ведомства.
Войска,Армия,Министерство обороны,ИТАР-ТАСС,Вилючинск,
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