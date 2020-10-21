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Российский адмирал оценил опасность новых украинских военно-морских баз 

РИА Новости и ещё 2 28 минут назад
Бывший командующий Черноморского флота России адмирал Игорь Касатонов оценил опасность для России от планируемых украинских военно-морских баз на Черном море.
Ранее, обращаясь с ежегодным посланием к Верховной Раде, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении построить две военные базы "для защиты Черноморского региона".

"Это политиканство, потому что строительство настоящей базы — против кого? Если против Крыма, то там базируется мощнейшая межвидовая группировка. На украинских базах катера будут базироваться — одно название. В стратегическом плане они никакого не будут иметь значения. Да и в оперативном плане тоже. Никакой опасности для России они не несут", — сказал Касатонов в беседе с НСН.

Адмирал выразил мнение, что после завершения строительства они будут невостребованными, в том числе и для НАТО и Турции, которые не станут размещать там свои военные силы.
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Войска , Армия , Видео , Черное море , Крым наш , Планы НАТО , Игорь Касатонов , Владимир Зеленский , Верховная Рада , НАТО , Республика Крым , Турция
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