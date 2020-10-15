Германия обеспокоена ядерной войной

По информации Немецкого агентства печати, на этой неделе начались секретные учения Германии с партнерами по НАТО «Стойкий полдень» (Steadfast Noon). Помимо прочего, в них участвуют истребители-бомбардировщики, которые в случае войны могли бы нести ядерные боезаряды.

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Как сообщает немецкий таблоид «Бильд», эти учения ежегодные, и в этом году местом их проведения стала авиабаза Нервених, что расположена в западной части Германии на земле Северный Рейн-Вестфалия. В них задействованы голландские, бельгийские и итальянские истребители.

В эти же дни ВВС ФРГ отрабатывают оборонительные действия на учениях «Стойкий страж» в Бюхеле, земля Рейнланд-Пфальц. По данным СМИ, на базе в том районе хранится тактическое ядерное оружие США – водородные бомбы типа B61.

Как объясняют немецкие военные эксперты, регулярные маневры «Стойкий полдень», которые проходят в октябре, отрабатывают безопасную транспортировку американское ядерное оружие из подземных хранилищ на самолет и устанавливать его под истребителями. А также защиту территории альянса с помощью ядерного оружия.

Немецкие эксперты полагают, что вероятность войны с применением ядерного оружия сейчас значительно выше, чем в последние три десятилетия. Оценка изменилась в связи с прекращением договора между США и Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Из-за расторжения этого договора, по мнению немецких военных экспертов, может начаться новая гонка вооружений.

«США уже работают над новой мобильной наземной системой средней дальности, которая была бы незаконной во времена Договора о РСМД. Согласно нынешнему плану, она будет транспортировать только обычные, то есть неядерные боеголовки. Однако неясно, останется ли это так и в дальнейшем», – пишет таблоид «Бильд».

Ситуацию накаляет то, что в феврале 2021 года истекает последнее крупное соглашение о разоружении между Россией и США – договор СНВ, который ограничивает стратегическое ядерное вооружение, он истекает 5 февраля 2021 года.

Олега Пономаренко. Насколько правы немецкие эксперты и стоит ли опасаться новой гонки вооружений или ядерной войны, мы спросили российского военного эксперта Центра стратегической конъюнктуры

«СП»: – Немецкие военные эксперты опасаются новой мировой гонки вооружений – как вы оцениваете ее вероятность?

– Надо смотреть на конкретные направления: в каких-то областях не просматривается очевидная необходимость наращивания потенциала, но в других направлениях у сторон могут быть свои мотивы для развития современных вооружений.

Здесь надо понимать: несмотря на то, что американцы среди вероятных противников всегда называют и Россию тоже, сейчас они сосредоточены по большей части на Китае. Соответственно, предполагаю, что они будут развивать те системы, которые, как они считают, будут больше подходить для сдерживания Китая, для создания ему противовеса, чтобы успешно решать свои задачи именно в Тихоокеанском регионе и близи Китая.

Поэтому согласиться с общими словами об опасении немецких экспертов по поводу гонки вооружений можно на 50%: в каком-то смысле так оно и есть, гонка идет, но не по всем направлениям.

Устраивать гонку вооружений по всем направлениям сложно даже чисто экономически. И я думаю, США не готовы к этому, не видят в этом такой уж насущной необходимости. И как мы видим, военный бюджет периодически где-то подрастает, но в целом находится на не слишком сильно подвижном плато.

Еще надо учитывать, что США не собираются сокращать свои основные программы, наоборот, они и сейчас беспокоятся, что во многом их опережает Китай, даже чисто количественно. Одновременно они обеспокоены тем, что Россия модернизирует в техническом плане свои вооруженные силы. То есть двигаться им особенно некуда. И еще находить деньги, например, на гонку в области стратегических вооружений – это сложно. Это будут долгие программы с ограниченными количественными параметрами.

Поэтому, мне кажется, немецкие эксперты немного преувеличивают. Но не будем забывать, что развитие системы вооружений все равно происходит естественным образом, и этот процесс зачастую воспринимается как новая гонка вооружений.

«СП»: – Также немецкие эксперты полагают, что сейчас вероятность ядерной войны значительно выше, чем в последние 30 лет. Это способ запугать население, или же реальная опасность?

– Сейчас есть некоторое напряжение в международных отношениях, и оно особенно заметно на контрасте с периодом штиля после окончания холодной войны. Плюс состоялся выход США из определенных договоров. В определенной степени присутствует та самая гонка вооружений. Все это в совокупности вызывает вопрос: насколько стороны готовы к конструктивному сотрудничеству, к диалогу. В связи с такими характеристиками общей сложившейся сейчас обстановки и появляются подобные выводы.

Но возникает вопрос: несмотря на обострение политических и экономических отношений, обострение риторики и, может быть, даже в какой-то степени обострение отношений в военной плоскости, действительно ли стороны готовы вязаться в такие самоубийственные операции, как начало ядерной войны.

Поэтому опасения немецких экспертов, на мой взгляд, больше связаны в обстановкой в целом, с тем, что это может привести к отдельным шагам, которые могут повлечь за собой эскалацию.

«СП»: – Стоит ли нам беспокоиться по поводу учений НАТО с транспортировщиками ядерного оружия?

– Не беспокоиться невозможно: любая военная машина любого государства объективно рассчитана на то, чтобы беспокоиться обо всех военных приготовлениях другой стороны.

Не беспокоиться – нельзя, но и воспринимать это как нечто неординарное тоже не стоит. В период после окончания холодной войны была некоторая расслабленность, в том числе и военных машин европейских стран, членов НАТО. Сейчас они планомерно пытаются поднять уровень готовности, уровень оснащения.