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Жители сирийской деревни закидали камнями колонну российских военных 

Lenta.ru 51 минуту назад
Жители сирийской деревни Эйн-Дивар, находящейся в зоне влияния США, заблокировали движение российской военной колонны в направлении населенного пункта Дерик (Эль-Маликия) в провинции Эль-Хасака. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».
На кадрах видно, как военная техника с флагами России стоит на дороге, а перед колонной — десятки людей, в том числе женщины и дети. В какой-то момент машина военной полиции съезжает с трассы и пытается объехать затор по полю, однако люди останавливают и ее, кто-то запрыгнул на капот. Также видно, как мужчины закидывают технику камнями. В какой-то момент к сирийцам вышли военные.
Спустя некоторое время на помощь военным прилетел вертолет, и колонна продолжила движение.
В конце августа сообщалось, что российский бронетранспортер БТР-82А протаранил американский International MaxxPro в районе Дерика. Это произошло после того, как бронемашины США преградили российской технике дорогу. В Минобороны России пояснили, что американская сторона нарушила договоренности.
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Войска , Армия , Видео , Происшествия , Министерство обороны , США
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