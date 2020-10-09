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Ведомым Су-57 поуправляют на 2 миллиарда рублей 

Lenta.ru 33 минуты назад
Ведомым Су-57 поуправляют на 2 миллиарда рублей
Фото: Lenta.ru
Создание наземного пункта управления российским тяжелым ударным беспилотником «Охотник», который считается ведомым истребителя Су-57, потребует 2 миллиарда 250 миллионов рублей. На соответствующий тендер компании «Сухой» обратил внимание ТАСС.
Согласно размещенным материалам, опытно-конструкторская работа «Создание наземного пункта управления НПУ-70» проводится в интересах Минобороны России. Сертификация готового объекта должна состояться в конце 2025 года. Также победитель тендера примет участие в разработке беспилотника.
В июне «Известия» сообщили, что стоимость серийного «Охотника» составит около миллиарда рублей.
В феврале гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заявил, что «Охотник» получит боеприпасы массой 50-100 килограммов.
В сентябре 2019 года Минобороны опубликовало ролик первого совместного полета Су-57 и «Охотника».
В августе того же года на Международном авиационно-космическом салоне 2019 года (МАКС-2019) «Сухой» представил модель «Охотник», отличающуюся от проходящего испытания летного образца наличием плоского сопла.
В том же месяце вице-премьер Юрий Борисов заявил, что испытания «Охотника» будут проходить ближайшие два-три года, а после 2024 года БПЛА «пойдет в серию».
3 августа 2019 года стало известно о первом полете этого БПЛА.
В январе того же года источник ТАСС сообщил, что системы российского тяжелого ударного БПЛА «Охотник» испытываются на Су-57.
В июле 2018 года данный беспилотник назван в части искусственного интеллекта (ИИ) прототипом истребителя шестого поколения.
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Комментарии
Войска , Оружие , Юрий Борисов , Борис Обносов , Сухой , Министерство обороны , Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" , Авиационно-космический салон МАКС , газета "Известия" , ИТАР-ТАСС
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