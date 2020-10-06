Снаряды «Смерч» разорвались в центре Степанакерта

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МИД непризнанного Нагорного Карабаха заявил, что в центре Степанакерта разорвалось несколько кассетных снарядов. Об этом ведомство рассказало в своем Telegram.

Министерство уточнило, что в частности несколько снарядов упали возле офиса Международного Красного Креста

Кроме того, в публикации говорится, что в ходе обстрела была применена реактивная система залпового огня "Смерч".

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.