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Снаряды РЗСО «Смерч» разорвались в центре Степанакерта 

Газета.Ru и ещё 4 2 часа назад
Снаряды «Смерч» разорвались в центре Степанакерта
Фото: Газета.Ru
МИД непризнанного Нагорного Карабаха заявил, что в центре Степанакерта разорвалось несколько кассетных снарядов. Об этом ведомство рассказало в своем Telegram.
Министерство уточнило, что в частности несколько снарядов упали возле офиса Международного Красного Креста.
Кроме того, в публикации говорится, что в ходе обстрела была применена реактивная система залпового огня "Смерч".
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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Комментарии
Войска , Армия , Кавказ , Конфликты , Война, Карабах , Министерство обороны , МИД , Международный комитет Красного Креста
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