Киселев пригрозил США радиоактивным пеплом 

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Телеведущий Дмитрий Киселев повторил знаменитую фразу про возможность России превратить США в «радиоактивный пепел» только на этот раз в эфире американского телеканала CNN. Запись громкого высказывания опубликована в YouTube.

В ролике запечатлен отрывок беседы Киселева с американским журналистом Мэтью Ченсом. Журналист поинтересовался у российского коллеги его отношением к предстоящим президентским выборам в США: в частности, он спросил, какова будет реакция российских властей, если победу одержит Джо Байден , который часто высказывается резко в адрес Москвы.

В ответ Киселев недоуменно отметил, что даже если Байден развяжет войну против России, то он не сможет победить.

«Россия — это единственная страна в мире, которая способна превратить Америку в радиоактивный пепел», — заявил россиянин.

Впервые фраза про радиоактивный пепел, как сообщал «Рамблер», прозвучала в 2014 года в программе «Вести недели» в разгар «украинского кризиса». Киселев тогда объяснял, почему президент США Барак Обама начал стремительно седеть.