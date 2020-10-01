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Киселев пригрозил США радиоактивным пеплом 

Павел Тиунов 48 минут назад
Киселев пригрозил США радиоактивным пеплом
Фото: РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Киселев повторил знаменитую фразу про возможность России превратить США в «радиоактивный пепел» только на этот раз в эфире американского телеканала CNN. Запись громкого высказывания опубликована в YouTube.
В ролике запечатлен отрывок беседы Киселева с американским журналистом Мэтью Ченсом. Журналист поинтересовался у российского коллеги его отношением к предстоящим президентским выборам в США: в частности, он спросил, какова будет реакция российских властей, если победу одержит Джо Байден, который часто высказывается резко в адрес Москвы.
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В ответ Киселев недоуменно отметил, что даже если Байден развяжет войну против России, то он не сможет победить.

«Россия — это единственная страна в мире, которая способна превратить Америку в радиоактивный пепел», — заявил россиянин.

Впервые фраза про радиоактивный пепел, как сообщал «Рамблер», прозвучала в 2014 года в программе «Вести недели» в разгар «украинского кризиса». Киселев тогда объяснял, почему президент США Барак Обама начал стремительно седеть.
По его словам, американский лидер просто слишком часто общался с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону. После этой фразы прозвучало высказывание о том, что страх Обамы основан на том, что Россия — одна страна на весь мир, которая может испепелить США. Впоследствии фраза стала интернет-мемом.
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Войска , Армия , В мире , Барак Обама , Джозеф Байден , Дмитрий Киселев , Владимир Путин , ЕС , CNN , США
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