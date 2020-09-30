Шойгу обосновал военную операцию в Сирии

"Порой в идущих по сей день обсуждениях возникает вопрос: а правильно ли Россия сделала, взявшись за выполнение той непростой задачи? Но всякий раз можно доказательно утверждать: миссия была в Сирии необходимой, а решение о начале военной операции было верным, если не единственно возможным", — заявил Шойгу.

Активная фаза российской операции продолжалась 804 дня, с 30 сентября 2015 года по 11 декабря 2017 года. К ее началу террористы контролировали более 70% территории Сирии, наступали на всех направлениях и повсеместно теснили правительственные войска. "В какой-то момент стало понятно, что эта сила напрямую угрожает уже не региону, а всему миру. В том числе России. Это была структура, планировавшая в будущем навязать свои порядки всему человечеству", — подчеркивает Шойгу.

"При поддержке российской авиации сирийскими вооруженными силами было освобождено от террористов 1 024 населенных пункта, в результате чего под контроль правительственных войск и отрядов народного ополчения перешло 88% территории страны", — отметил министр.

Шойгу пояснил, что России удалось предотвратить крушение сирийской государственности, остановить гражданскую войну, разгромить ИГ, а также нанести серьезный урон всему международному террористическому подполью, нарушив его каналы подпитки ресурсами и финансами.

Кроме того, было предотвращено проникновение на территорию России более 3 тыс. граждан РФ, уехавших воевать в рядах террористических организаций и планировавших заниматься террористической деятельностью по возвращении. С геополитической точки зрения своим военным присутствием в регионе Россия смогла сохранить баланс сил Ближнем Востоке и выступить в качестве ключевого гаранта региональной безопасности.

133 тыс. уничтоженных террорситов

Более 130 тыс. террористов уничтожено с начала российской военной операции в Сирии.

"По результатам ударов авиации и крылатых ракет было уничтожено 133 тысячи 542 объекта террористов, в том числе 400 заводов по незаконной переработке нефти и 4 100 топливозаправщиков. Ликвидировано 865 главарей бандформирований и более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи боевиков из Российской Федерации и стран СНГ", — пишет Шойгу.

Выполняя задачи по борьбе с терроризмом в Сирии ВКС России совершили с начала операции более 44 тысяч боевых вылетов. По словам министра, президент России Владимир Путин ставил перед Минобороны задачу ликвидировать террористические группировки в Сирии, а также не дать боевикам — выходцам из России, вернуться назад. Необходимо было защитить страну от террористических угроз "на дальних подступах".

"Это были идейно мотивированные, достойно подготовленные в военном отношении вооруженные формирования, участники которых противопоставили себя всему остальному миру. Фактически, можно говорить о том, что это была первая полноценная террористическая армия — хорошо организованная и сплоченная, обученная, качественно вооруженная", — подчеркнул министр.

В ходе активной фазы операции, которая продолжалась с 30 сентября 2015 года по 11 декабря 2017 года, освобождены ключевые сирийские города, такие как Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор. Сирийское правительство восстановило контроль над 88% территории страны. На сегодняшний день правительство Сирии контролирует 1 435 населенных пунктов.

ИГ перестало существовать в Сирии

Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии оказалась полностью разгромлена в результате российской операции, ни один террорист не проник в РФ, говорится в статье Шойгу.

"Задача, поставленная Верховным главнокомандующим пять лет назад, была полностью выполнена. Международная террористическая организация "Исламское государство" в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию", — пишет министр.

По словам Шойгу, сегодня ИГ "окончательно разгромлено".

"Более того, можно со всей уверенностью говорить о том, что всему международному террористическому подполью нанесен существенный урон, нарушена финансовая подпитка организаций и система их ресурсного обеспечения", — подчеркивает глава военного ведомства.

Он отмечает, что еще один ключевой аспект состоит в том, что результативные действия ВС России в Сирии "поставили надежный заслон на пути дальнейшего расширения деятельности террористических группировок, особенно на соседние территории".

Шойгу подчеркивает, что операция в Сирии продемонстрировала принципиально возросшие возможности российских Вооруженных сил, способность успешно отстаивать национальные интересы в любой точке планеты, а также готовность оказывать военную помощь своим союзникам и партнерам, укрепила авторитет России, усилила ее международное влияние, нейтрализовав попытки геополитических конкурентов политически и дипломатически изолировать РФ.

Помнить героев

Россия всегда будет помнить великий подвиг военных, погибших в Сирии, защищая свою страну, говорится в статье Шойгу.

В своей статье, написанной к пятилетию операции России в Сирии, глава военного ведомства вспомнил подвиг погибших военнослужащих.

Шойгу отметил, что "Россия за свою историю не раз приходила на помощь народам и странам, оказавшимся лицом к лицу с военной опасностью".

"В Сирии на долю наших военных выпала схватка с жестоким противником — безжалостным, коварным, живущим и воюющим по варварским законам", — говорится в статье.

Шойгу отмечает, что память о солдатах, исполнивших в Сирии свой воинский долг до конца, будет жить вечно. "Они погибли, защищая Россию. И мы всегда будем помнить их великий подвиг", — подчеркнул министр.

Он рассказал о некоторых подробностях гибели российских военнослужащих.

Непобежденный

Российский военный летчик подполковник Олег Пешков оказался под губительным огнем дважды — сначала, когда его Су-24 был атакован турецким истребителем, а после, когда экипажу пришлось катапультироваться из объятого пламенем самолета.

По словам министра, лишь спустя несколько дней тело подполковника Пешкова, изрешеченное пулями, удалось вырвать из рук террористов. "Самолет ВТА (военно-транспортной авиации — прим. ТАСС), на борту которого находился гроб с останками пилота, на подлете к аэродрому Чкаловский по традиции военных летчиков сопровождало звено истребителей: это были последние почести офицеру, принявшему смерть в бою, но оставшемуся непобежденным", — пишет министр.

Указом президента РФ ему было посмертно присвоено звание Героя России.

"Вызываю огонь на себя"

Старший лейтенант Александр Прохоренко в ходе проведения операции против исламистов в районе Пальмиры отвечал за наведение с земли средств нанесения воздушных ударов, корректировал огонь авиации. "Неподалеку от селения Тадмор авианаводчика блокировала банда террористов, кольцо окружения сжималось. И тогда Александр, выдав в эфир последние координаты, вызвал огонь на себя", — рассказал министр.

По его словам, вместе с ним погибли "десятки вооруженных головорезов". "За мужество и отвагу, за высочайшую жертвенность при выполнении воинского долга старшему лейтенанту Александру Прохоренко было посмертно присвоено звание Героя России", — напомнил Шойгу.

"Это вам за пацанов!"

Заместитель командира авиационной эскадрильи майор Роман Филипов совершил в Сирии свыше восьми десятков боевых вылетов. Его Су-25 накрывал позиции террористов, поражая их огневые точки, громя вскрытые разведкой склады с оружием и боеприпасами. Но тот полет был почти мирным: необходимо было выполнить облет зоны деэскалации "Идлиб", обеспечить с воздуха контроль режима прекращения огня.

"Выстрел из ПЗРК пришелся на машину ведущего, которым был как раз Роман. "Уходи в облака!" — успел он скомандовать своему ведомому, сам же до последнего боролся за жизнь своей боевой машины. И лишь когда понял, что спасти ее не удастся, принял решение катапультироваться", — отметил глава Минобороны.

Министр вспоминает, что бандиты отследили купол его парашюта, взяли место приземления в кольцо, но российский летчик не думал сдаваться. Завидев приближающихся боевиков, открыл по ним огонь из своего оружия, и "тогда террористы обрушили на окруженного пилота град свинца". "Будучи тяжело раненым, подпустив бандитов поближе, Роман прижал к себе ручную гранату и выдернул кольцо. Последними словами офицера были "Это вам за пацанов!", — пишет Шойгу.

Указом президента майору Роману Филипову было посмертно присвоено звание Героя России.