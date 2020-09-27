Армия США показала «будущую битву» с Россией

Армия США провела учения в рамках проекта Convergence, предполагающего объединение пилотируемых и беспилотных средств и использование систем управления с искусственным интеллектом и машинным обучением, пишет Defense News. Соответствующее видео мероприятия доступно в Facebook

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«Усилия объединяют будущее оружие и возможности, предусмотренные для поля битвы 2030-х годов против почти равных противников, таких, как Россия и Китай», — утверждает Defense News.

Издание пишет, что в ходе многодоменных учений, проходивших на полигоне Юма (Аризона), проводилось определение местоположения с последующим уничтожением нескольких объектов противника, созданных, в частности, по примеру российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь».

По словам бригадного генерала Уолли Ругена, продемонстрированная на учениях технология настолько развита, что позволяет передавать данные по сетям намного быстрее, чем это делалось ранее.

В сентябре, согласно Breaking Defense, во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету. Американское издание отметило, что соответствующие учения Военно-воздушных сил (ВВС) США состоялись 3 сентября на ракетном полигоне Уайт-Сандс в Нью-Мексико.