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Трамп: Участие в войнах за рубежом истощило армию США 

Российская Газета и ещё 2 46 минут назад
Одной из причин "истощения" вооруженных сил США на момент вступления в должность президента Дональда Трампа стало участие в конфликтах за рубежом. Такое мнение выразил сам американский лидер, отметив, что сейчас у его страны есть новые ракеты, танки, самолеты.
По словам хозяина Белого дома, он видел много глупых бесконечных войн. "Непросто вывести вооруженные силы, военно-промышленный комплекс", — рассказал Трамп, упомянув Афганистан. По утверждению Трампа, сейчас американских военных очень мало в Ираке и практически нет в Сирии.

"Мы взяли в Сирии под контроль нефть, надо было сделать это и в Ираке. Не надо было идти на Ближний Восток, но, если вы пришли, оставьте себе нефть", — заявил Трамп, назвав "худшим" решение отправиться на Ближний Восток.

В августе Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены окончательно вывести свои войска из Афганистана до мая 2021 года. В сентябре власти США объявили, что в ближайшее время готовятся сократить свой воинский контингент в Ираке с 5200 до 3000 военнослужащих.
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Войска , Армия , Видео , Дональд Трамп , США
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