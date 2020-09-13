В Китае назвали неожиданный козырь российского флота 

Военные эксперты из Китая назвали новейшие российские корабли проекта 22160 неожиданным козырем Военно-морского флота (ВМФ) России . Об этом пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание Sohu.

«Несмотря на водоизмещение всего 1800 тонн, он получил мощную пушку и систему ПВО ближнего действия», — отмечают эксперты. Основной особенностью новых российских кораблей оказалась их их скрытность и возможность запускать крылатые ракеты «Калибр».

При этом благодаря мощному вооружению и ходовым характеристикам эти боевые единицы решают самый широкий спектр задач. Об успешности проекта также говорит тот факт, что российские военные изначально собирались построить четыре сторожевых корабля типа 22160, а затем их количество было увеличено до 12 штук.