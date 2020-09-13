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В Китае назвали неожиданный козырь российского флота 

Lenta.ru 14 минут назад
В Китае назвали неожиданный козырь российского флота
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Военные эксперты из Китая назвали новейшие российские корабли проекта 22160 неожиданным козырем Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание Sohu.

«Несмотря на водоизмещение всего 1800 тонн, он получил мощную пушку и систему ПВО ближнего действия», — отмечают эксперты. Основной особенностью новых российских кораблей оказалась их их скрытность и возможность запускать крылатые ракеты «Калибр».

При этом благодаря мощному вооружению и ходовым характеристикам эти боевые единицы решают самый широкий спектр задач. Об успешности проекта также говорит тот факт, что российские военные изначально собирались построить четыре сторожевых корабля типа 22160, а затем их количество было увеличено до 12 штук.
В мае сообщалось, что ВМФ России для «защиты» своих стратегических субмарин и соответствующих морских баз от вражеских подлодок направит «охотничью стаю». Она включает в себя противолодочные вертолеты Ка-27, малые противолодочные корабли и новейший патрульный корвет проекта 22160 «Василий Быков».
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Войска , Армия , Оружие , Василий Быков , Китай
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