ВМФ России прижимается к берегу

Завершился Международный военно-технический форум «Армия-2020». Одна из главнейших целей этого ежегодного мероприятия состоит в закупках представленной в экспозиции современной военной техники как Министерством обороны , так и иностранными потребителями.

О контрактах с иностранцами сообщается довольно туманно: клиенты Рособоронэкспорта закупили техники на несколько миллионов долларов. Говорится лишь о втором комплекте ЗРС С-400 для Турции . А вот родное Министерство обороны раскрыло все карты: подписан 41 контракт на сумму 1,16 трлн. рублей на поставку и модернизацию вооруженной техники.

Однако поскольку нельзя объять необъятное, то мы сосредоточимся на морском вооружении. Тем более что источники сообщили «Известиям», что характер закупок свидетельствует о том, что военную кораблестроительную программу ждут серьезные корректировки. Более того, один из контрактов следует признать сенсационным.

Вначале об «автоматических» контрактах, не заключить которые было нельзя. Подписаны документы и выделены средства на ремонт и модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1144 «Адмирал Нахимов». В действительности деньги выделены на окончание модернизации — этим летом крейсер вышел из сухого дока Севмаша , и на нем сейчас монтируется корабельное оборудование и вооружение. В следующем году «Нахимов» выйдет на испытания.

Заключен контракт и на ремонт и модернизацию четырех многоцелевых АПЛ проекта 971, шифр «Щука-Б», которые в северодвинском Центре судоремонта «Звездочка» уже шесть лет дожидаются своего обновления. А это событие свидетельствует о том, что Минобороны решило подстраховаться на случай, если с АПЛ проекта 885М «Ясень-М» «что-то пойдет не так».

Дело в том, что эти модернизированные лодки четвертого поколения строятся практически с нуля, поскольку существенно отличаются от базового варианта «Ясень». Лодки «Щука-Б» уже очень давно собирались в процессе модернизации подтянуть до уровня четвертого поколения. И вот теперь их час настал.

Однако никаких сведений о судьбе авианосца «Адмирал Кузнецов» с форума не поступало. И это тревожит, несмотря на обещания ОСК завершить ремонт и модернизацию уже в 2022 году.

К сожалению, современных кораблей дальней морской зоны сильно не прибавится. Подписан контракт с ОСК на строительство двух фрегатов «адмиральской серии» проекта 22350. К настоящему моменту в строю ВМФ находятся «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов». Еще 6 кораблей строятся. В сумме с заказанными получается 10.

Количество же кораблей ближней морской зоны существенно возрастет — на 10 единиц. Заказано восемь корветов проекта 20380 «Стерегущий» и два корвета проекта 20385 «Гремящий». В сумме к 2027 году с шестью эксплуатирующимися кораблями и шестью строящимися получится 22 единицы. Их поделят примерно поровну между Северным и Тихоокеанским флотами, а два корабля направят на Черноморский флот. В результате прибрежная зона и базы ВМФ получат довольно основательную противолодочную, противокорабельную и отчасти противоракетную оборону

Корабли проектов 20380 и 20385 отличаются по составу ракетного вооружения. На более ранних кораблях установлен ракетный комплекс «Уран» с ПКР Х-35, которые будут заменяться на Х-35У, у которой дальность увеличена до 260 км. На корветах с флагманом «Гремящий» универсальные пусковые установки могут использоваться для пуска ПКР «Калибр», «Оникс», «Циркон».

Можно было предположить, что среди корветов будут заказаны корабли того же семейства 2038Х проекта 20386 «Меркурий», в которых использованы наиболее прогрессивные методы интеграции вооружения и оборудования. По сути, это корабль самостоятельного проекта, поскольку он существенно отличается и от «Стерегущего», и от «Гремящего».

В «Меркурии» используется модульный принцип комплектации вооружения. Есть определенный базовый ракетно-артиллерийский набор. Все же остальное устанавливается и может меняться в зависимости от того, какие боевые задачи поставлены перед кораблем. Можно наращивать ракетное вооружение, устанавливать гидроакустический комплекс, который используется на больших противолодочных кораблях. То же самое и с РЛС. Можно интегрировать в систему управления вооружения комплекс радиоэлектронной борьбы или комплекс радиотехнической разведки. Используется электрический привод гребных винтов и газотурбинный силовой агрегат. Цельный корпус изготовлен из композиционного материала по технологии вакуумной инфузии. Существенно снижена радиолокационная заметность корабля.

Все это прекрасно, но за исключением стоимости корабля, которая вплотную приближена к стоимости фрегата. Это одна из причин того, что Минобороны отнеслось к «Меркурию» прохладно. Вторая состоит в том, что «Меркурий», заложенный в 2016 году пока даже еще не спущен на воду. И заказывать новые корабли проекта 20386, не «пощупав» их, было бы опрометчиво.

Еще один контракт относится к закупке базовых тральщиков проекта 12700 «Александрит». Это новейший корабль противоминной обороны с монолитным корпусом из стеклопластика, не реагирующим на магнитные мины. В нем сведены к минимуму все физические поля. Корабль оснащен современным противоминным оборудованием, обеспечивающий дистанционный бесконтактный подрыв мин. Есть телеуправляемые аппараты разминирования.

В ВМФ эксплуатируются три «Александрита». Этого слишком мало для того, чтобы обеспечивать безопасный проход кораблей к базам ВМФ. Все остальные базовые тральщики советской постройки, не способны гарантировать нейтрализацию целого ряда «хитрых» мин, появившихся сравнительно недавно. Еще пять «Александритов» строятся. И еще три ожидают закладки на основании ранее заключенных контрактов. Теперь столь необходимых для ВМФ кораблей станет еще больше.

Однако флот остро нуждается и в современных морских тральщиках. С ними в ВМФ просто катастрофа. На трех флотах работают только 12 устаревших и изношенных морских тральщиков. А на Балтийском флоте и на Каспийской флотилии их вообще нет. Из-за чего проводку кораблей в морских походах осуществляют базовые тральщики, для этого не предназначенные.

Судя по подписанным на форуме «Армия-2020» контрактам большого изменения в стратегии развития флота в обозримом будущем не просматривается — укрепить прибрежную зону, а в дальнем море как повезет.

Сенсационным стал контракт на строительство подводной лодки проекта 677 «Лада». Это прекрасная субмарина с меньшим уровнем шумов, чем у знаменитой «Варшавянки», с высокой степенью автоматизации, с прекрасным вооружением. И она должна была бы стать субмариной четвертого поколения. Первая и единственная лодка Б-585 «Санкт-Петербург» строилась 13 лет. И 10 лет назад была передана на Северный флот в опытную эксплуатацию. Хоть ни на СФ , ни на каком другом флоте она никому не нужна.

На «Ладе» должна была использоваться воздухонезависимая энергетическая установка (ВНЭУ), благодаря чему должно существенно увеличиваться время нахождения лодки под водой без всплытия. Однако ЦКБ «Рубин» ВНЭУ сделать не смог. И на «Санкт-Петербург» поставили обычный дизель, который не способен выдавать «Ладе» необходимую мощность.

При этом до того, как стало понятно, что ВНЭУ не будет, были заложены еще две лодки. Ну, а 8 лет назад проект 677 был признан тупиковым.

И вдруг в конце прошлого года подписывают контракт еще на две «Лады». И на форуме «Армия-2020» — еще на одну. Тут одно из двух. Либо ЦКБ «Рубин» после трех десятилетий проб и ошибок наконец-то сделал установку на основе электрохимического генератора. Либо нанял опытного гипнотизера, который подавил волю и сознание закупочной комиссии Минобороны. Третий вариант не просматривается.