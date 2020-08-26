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В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии 

ТАСС и ещё 26 1 час назад
В армии РФ заявили о победе над дедовщиной
Фото: РИА Новости
Заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов на круглом столе в рамках форума "Армия-2020" заявил, что в российской армии не осталось таких понятий как "дедовщина" и "казарменное хулиганство". Об этом сообщили журналистам в объединенном пресс-центре Международного военно-технического форума "Армия-2020".

"В своем выступлении генерал-полковник Андрей Картаполов особое внимание обратил на правильно выбранное направление совместных действий по наведению уставного порядка в вооруженных силах, результатом которого явилось значительное снижение количества воинских преступлений, полностью искоренено такое понятие как "дедовщина", "казарменное хулиганство", что в свою очередь повлияло на качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу в рядах вооруженных сил", — говорится в сообщении.

Кроме того, начальник Главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-полковник Сергей Кураленко отметил, что положительного результата в наведении уставного порядка удалось достичь благодаря профилактической работе, направленной на предупреждение преступлений и пресечение дисциплинарных проступков.
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Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".
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Войска , Армия , Сергей Кураленко , Андрей Картаполов , Министерство обороны
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