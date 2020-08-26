В армии РФ заявили о победе над дедовщиной

"В своем выступлении генерал-полковник Андрей Картаполов особое внимание обратил на правильно выбранное направление совместных действий по наведению уставного порядка в вооруженных силах, результатом которого явилось значительное снижение количества воинских преступлений, полностью искоренено такое понятие как "дедовщина", "казарменное хулиганство", что в свою очередь повлияло на качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу в рядах вооруженных сил", — говорится в сообщении.