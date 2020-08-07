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Российские истребители трижды за неделю поднимались для перехвата разведчиков 

ТК «Звезда» 16 минут назад
Истребители РФ трижды поднимались для перехвата разведчиков
Фото: Минобороны России
Воздушную разведку вдоль российских границ вели 32 самолета-разведчика и шесть БПЛА иностранных государств
Российские истребители из состава дежурных по ПВО сил за минувшую неделю трижды поднимались в воздух для недопущения нарушения границы иностранными летательными аппаратами. Данные Минобороны РФ опубликованы «Красной Звездой».
Согласно инфографике, размещенной в газете, воздушную разведку вдоль российских границ вели 32 самолета-разведчика и шесть БПЛА иностранных государств. Все полеты проходили под контролем российских радиолокационных систем. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.
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Войска , Армия , Оружие , Министерство обороны
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