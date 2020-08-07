Истребители РФ трижды поднимались для перехвата разведчиков

Воздушную разведку вдоль российских границ вели 32 самолета-разведчика и шесть БПЛА иностранных государств

Российские истребители из состава дежурных по ПВО сил за минувшую неделю трижды поднимались в воздух для недопущения нарушения границы иностранными летательными аппаратами. Данные Минобороны РФ опубликованы «Красной Звездой».

Согласно инфографике, размещенной в газете, воздушную разведку вдоль российских границ вели 32 самолета-разведчика и шесть БПЛА иностранных государств. Все полеты проходили под контролем российских радиолокационных систем. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.