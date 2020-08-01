Российские «Мистрали» в Крыму: есть ли опасность для Украины (Апостроф, Украина) 

Во время своего визита в оккупированный Крым президент РФ Владимир Путин посетил Керчь. Поездка предусматривала посещение судостроительного завода «Залив», где президент РФ принял участие в церемонии закладки сразу шести боевых кораблей для нужд ВМФ РФ. Это атомные подводные лодки «Воронеж» и «Владивосток» в Северодвинске , а также фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» проекта 22350 в Санкт-Петербурге

За закладкой фрегатов и подлодок Путин наблюдал в режиме видеоконференции, а вот начало строительства еще двух кораблей «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» видел своими глазами. Это российские универсальные десантные корабли (проект 23900), которые создаются на замену французским вертолетоносцам типа «Мистраль». Российские «Мистрали» будут строиться на мощностях украинского завода «Залив», присвоенного россиянами после аннексии Крыма. Сейчас ООО Судостроительный завод «Залив» контролируется российской судостроительной корпорацией «Ак Барс».

Что такое российский «Мистраль»

Необходимость оснащения своего флота универсальным десантным кораблем Россия поясняла отсутствием средства переброски морской пехоты. Одновременно УДК должен был обеспечивать долговременное присутствие российских воинских контингентов в удаленных районах, их авиационную поддержку, а также выполнять функции корабля управления.

Поскольку опыта постройки именно таких кораблей у россиян не было, то их решили купить. Выбор пал на французские универсальные десантные корабли-вертолетоносцы типа «Мистраль». Согласно контракту, заключенному в 2011 году, предполагалось закупить два «Мистраля» во Франции и еще два построить по лицензии в России. Общая сумма контракта превысила 1 миллиард евро.

Строящимся кораблям заранее были присвоены названия — «Владивосток» и «Севастополь». Их планировалось передать в распоряжение Тихоокеанского флота РФ. Один такой корабль мог бы совершать поход на расстояние до 5 тысяч 800 морских миль (свыше 10 тысяч километров) с автономностью до 30 суток. На его борту может размещаться 450 морских пехотинцев (при походах на короткие дистанции — до 900 морпехов). Также один «Мистраль» способен перевозить 16 тяжелых вертолетов или 32 легких; до 60 бронетранспортеров, до 70 грузовиков, а также до 13 основных боевых танков типа Leclerc.

По просьбе российской стороны, в первоначальную конструкцию были внесены изменения, позволяющие использовать «Мистраль» в условиях Севера. Также была увеличена высота корабля, чтобы обеспечить эксплуатацию российских противолодочных вертолетов Ка-27 и разведывательно-ударных Ка-52К и усилено артиллерийское вооружение. Контракт был практически выполнен, но «Мистрали» так и не попали в Россию. В 2015 году соглашение было расторгнуто из-за агрессивной политики РФ в отношении Украины. Оба корабля купил Египет, а уже предоплаченные средства возвращены российскому заказчику.

В том же 2015 году в России загорелись идеей заменить утраченный «Мистраль». Как видим, от идеи до начала ее практического воплощения прошло пять лет. Российские УДК проекта 23900 считаются лучше французских «Мистралей». Они обладают большим водоизмещением, вдвое большей автономностью плавания, более быстроходны (22 узла против 19), а также способны вместить до тысячи десантников. Авиационная группа российского УДК будет насчитывать свыше 20 десантных вертолетов Ка-29, противолодочных Ка-27 либо разведывательно-ударных Ка-52К. Общая сумма контракта составляет около 100 миллиардов рублей (приблизительно столько же, сколько и расторгнутый контракт на «Мистрали»). Поставка обоих кораблей должна быть выполнена до 2027 года.

Их «ответ Чемберлену»

Реализация проекта 23900 вызывает ряд вопросов в российских СМИ. Во-первых, этот УДК будет разрабатываться Зеленодольским проектно-конструкторским бюро, которое также входит в состав «Ак Барс». Но ЗПКБ никогда не проектировало столь большие корабли, по своей сложности сравнимые с авианосцами. Предприятия корпорации «Ак Барс» специализируются на создании малых ракетных и патрульных кораблей, значительно уступающих УДК по своим размерам и водоизмещению. Возникают сомнения, сможет ли исполнитель справиться с такой непростой задачей, не имея соответствующего опыта.

Во-вторых, сравнительно большой период автономного плавания (60 суток), позволяет предположить, что этот корабль предназначен для дальних морских походов. Но тогда его следует сравнивать не с «Мистралем», а с американскими УДК типа WASP, которые уже построены и эксплуатируются. «Американец» во многом превосходит «россиянина». Он больше по размерам, обладает более солидным водоизмещением и способен на большую, чем у российского вертолетоносца, дальность плавания (9 тысяч 500 миль против 6 тысяч). Кроме того, американский УДК может нести около 1 тысячи 900 морских пехотинцев, а его авиационная группа, кроме вертолетов, может включать новейшие истребители 5-го поколения F-35 и конвертопланы Osprey, способные перевозить больше десантников, чем российский вертолет Ка-29 (24 против 16).

Один из американских УДК — Bonhomme Richard получил серьезные повреждения, вследствие масштабного пожара, начавшегося 12 июля. Но американцы построили 8 таких кораблей, а Россия планирует иметь всего два и то в среднесрочной перспективе. При этом они вряд ли смогут соперничать с американскими УДК, если Россия вообще собирается бросать американцам вызов где-то на дальних берегах. Складывается впечатление, что российские «Мистрали» создаются в первую очередь для того, чтобы «утереть нос» французам. Причем на бумаге это пока получается, но к параметрам основного противника российские конструкторы даже не пытаются приблизиться.

При чем тут Украина?

Это далеко не праздный вопрос, учитывая тот факт, что вертолетоносцы будут строиться в оккупированной украинской Керчи. Получается, что в Кремле намерены укрепить военно-морскую группировку в аннексированном украинском Крыму наступательными вооружениями, демонстративно используя для этого «отжатые» у нашей страны предприятия. Насколько это опасно для нас?

Опасно лишь в том случае, если оба вертолетоносца вступали бы в строй уже сейчас. Украина не планирует строить УДК даже в долгосрочной перспективе, а наш флот и без «Мистралей» сильно уступает российскому. Единственное по-настоящему надежное средство борьбы с такими кораблями — крылатая ракета «Нептун», которая может появиться на вооружении украинской армии только в 2021 году. Между тем, РФ получала бы еще одно мощное средство десантирования, против которого нам было бы очень сложно защититься. Опасения по поводу готовящегося вторжения с моря получали бы дополнительное подтверждение.

Но в реальности УДК планируется ввести в строй только через 7 лет и то, если планы не изменятся. Такое уже не раз случалось с другими российскими боевыми кораблями. К примеру, из-за отказа Украины поставлять в РФ газотурбинные установки николаевского предприятия «Зоря машпроект» было сорвано строительство шести фрегатов серии 11356, которые после аннексии Крыма, должны были усилить Черноморский флот РФ.

Речь идет о кораблях «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров», «Адмирал Эссен», «Адмирал Бутаков», «Адмирал Истомин» и «Адмирал Корнилов». Серия была заложена еще в 2010 году. Поэтому три первых фрегата Россия успела передать в состав ЧФ РФ, используя те агрегаты, которые Украина успела поставить до начала крымских событий и войны в Донбассе. Все эти корабли сейчас базируются в оккупированном Крыму. В дальнейшем сотрудничество прервалось, поэтому дальнейшая участь недостроенных «Истомина», «Корнилова» и «Бутакова» сейчас не очень ясна. Возможно, их продадут Индии, а николаевские турбины будут напрямую закуплены уже индийским правительством.

Сейчас Украине стоит опасаться тех российских сил, которые уже развернуты в Крыму и вдоль сухопутных границ. Появление на полуострове российских УДК — это среднесрочный вызов. Но, во-первых, неизвестно, будут ли они вообще построены в запланированные сроки, во-вторых, неясно, чей будет Крым в 2027 году. В-третьих, несмотря на принятые изменения в российскую Конституцию, далеко не факт, что режим Путина вообще продержится до 2027 года. И, наконец, в четвертых, отличным ответом на усиление российской корабельной группировки является развертывание украинских «Нептунов», которое может начаться уже в следующем году. Противокорабельные крылатые ракеты наземного и морского базирования способны сделать использование флота попросту нерентабельным.

Скорее, керченский вояж Путина следует рассматривать в пропагандистском контексте: мол, «все слухи о финансовом и политическом кризисе в России сильно преувеличены», «режим опасен для своих соседей и продолжает вооружаться», «Россия отдавать Крым не собирается».