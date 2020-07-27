Путин провел военно-морской парад без чиновников 

Власти рассчитывали, что главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге удастся провести без ограничений, однако коронавирус оказался сильнее. Из-за него пришлось не только отменять Бессмертный полк, но и закрывать Кронштадт , где пришвартовались корабли, которые из-за своих размеров не могут войти в Неву. На главную базу Балтийского флота гостей решили не пускать совсем, а количество приглашенных на Сенатскую площадь, откуда по традиции наблюдает за парадом президент, по сравнению с прошлым годом сократилось вдвое. Как и 24 июня, на трибуне рядом с Владимиром Путиным не было никаких чиновников, ведущих активную социальную жизнь — только военные, нахимовцы и несколько ветеранов флота.

Петербуржцам во избежании новых вспышек заболевания власти настойчиво рекомендовали смотреть главный морской парад по телевизору: в этом году его впервые показывали все федеральные каналы. Но удержать истосковавшихся по праздникам горожан дома эти призывы не смогли — на набережных собрались толпы народу. Хотя эпидемиологическая ситуация в городе на Неве стабилизировалась совсем недавно (а торговые центры и рестораны до сих пор закрыты), к коронавирусной атрибутике горожане отнеслись весьма легкомысленно: тельняшек и фуражек на зрителях было гораздо больше, чем масок и перчаток.

Строй кораблей, вставших на рейде в акватории Невы, по традиции возглавил первый российский линкор «Полтава», построенный Петром I в годы Северной войны. Его сосед и прапраправнук — фрегат «Адмирал Касатонов» — позволял наглядно оценить путь, пройденный российскими корабелами за 300 лет. Самый новый корабль ВМФ — андреевский флаг на «Касатонове» подняли буквально на днях — способен развивать скорость до 30 узлов и имеет дальность плавания 4,5 тыс. миль. С него грозить мы будем уже не только шведам, но и врагам на дальних океанских рубежах. Причем, грозить самым современным оружием: фрегат сможет применять не только «Калибры», но и новейшую гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон», прозванную «убийцей авианосцев».

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Преимущественно из новинок оказался сформирован и строй кораблей в Финском заливе, который Владимир Путин на борту катера под номером 001 объехал в первую очередь. Здесь же можно было увидеть самых мощных участников парада — атомный подводный ракетный крейсер «Орел» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Однако особое внимание верховного главнокомандующего привлек «десантник» «Петр Моргунов», который проходит последний этап испытаний. Корабль, способный выполнять задачи в дальней морской зоне, может взять на борт 13 танков, 36 бронетранспортеров, вертолеты и усиленный батальон морпехов из 300 человек.

«Уровень оснащенности нашего военного флота постоянно растет, — обращаясь к участникам парада заявил Путин, — в этом году в его состав будет принято 40 кораблей и судов различных классов». Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей ВМФ, по словам президента, будут достигаться за счёт широкого но внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов и беспилотных подводных аппаратов. Однако главной силой флота остаются люди. Служба на море — не каждому по плечу. Но те, кто ее выбрал, никогда не подведут Родину. «Внуки и правнуки моряков-победителей будут верны заветам великого русского адмирала Нахимова — мыслить „прежде всего о славе России и родного флота“.

В честь 75-летия Победы десантные катера на воздушной подушке „Алексей Баринов“ и „Иван Пасько“, принимавшие участие в морском смотре на Неве, пронесли перед зрителями танк Т-34 и легендарную „Катюшу“. А в воздушной части парада принял участие сбитый в 1943 году и недавно восстановленный энтузиастами ИЛ-2. Впрочем, в день ВМФ моряки отмечали и две другие памятные даты, выпавшие на 2020 год — 250-летие Чесменского сражение и 200-летие открытия Антарктиды. По этому случаю в Кронштадте к военным кораблям присоединилось океанографическое исследовательское судно „Адмирал Владимирский“, недавно завершившее кругосветную экспедицию к берегам шестого континента.

Путин на катере и в вертолете: кадры празднования Дня ВМФ Заголовок в газете: От „Полтавы“ до „Адмирала Касатонова“

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