Корабли НАТО зашли в Одессу 

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В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО , сообщают украинские СМИ.

В группу SNMG2 входят корвет «Контрадмирал Себастиан» ( Румыния ), корвет «Бодрый» ( Болгария ), фрегат «Альваро де Базан» ( Испания ), фрегат «Йылдирим» ( Турция ) и фрегат «Регина Мария» (Румыния), пишет «Думская».

Первыми, около 19.00 мск, прибыли корветы, к 21.00 мск — «основные ударные силы». Флагман SNMG2 — испанский фрегат, передает РИА «Новости».

В Одессу корабли прибыли в рамках учений Sea Breeze, они пробудут там до 28 июля.

Напомним, Черноморский флот России следит за кораблями и авиацией Объединенных военно-морских сил НАТО в Черном море, участвующих в учениях Sea Breeze — 2020.