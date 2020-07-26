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Корабли НАТО зашли в Одессу 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 36 минут назад
Корабли НАТО зашли в Одессу
Фото: U.S. Navy/Wikipedia/Общественное достояние
В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО, сообщают украинские СМИ.
В группу SNMG2 входят корвет «Контрадмирал Себастиан» (Румыния), корвет «Бодрый» (Болгария), фрегат «Альваро де Базан» (Испания), фрегат «Йылдирим» (Турция) и фрегат «Регина Мария» (Румыния), пишет «Думская».
Первыми, около 19.00 мск, прибыли корветы, к 21.00 мск — «основные ударные силы». Флагман SNMG2 — испанский фрегат, передает РИА «Новости».
В Одессу корабли прибыли в рамках учений Sea Breeze, они пробудут там до 28 июля.
Напомним, Черноморский флот России следит за кораблями и авиацией Объединенных военно-морских сил НАТО в Черном море, участвующих в учениях Sea Breeze — 2020.
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Войска , Армия , Оружие , Учения НАТО , НАТО , РИА Новости , Болгария , Испания , Румыния , Турция
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