К бою: Внезапная проверка армии РФ заставила дрожать Киев и Баку 

В Вооруженных силах России завершилась внезапная проверка боевой готовности, к которой был привлечён ряд подразделений Западного военного округа (ЗВО) и фактически сто процентов воинских частей и соединений Южного военного округа (ЮВО), а также подразделения ВДВ и морской пехоты. Одновременно учения проводились во всех военных округах и флотах.

Нынешняя проверка, длившаяся с 17 по 21 июля, была больше похожа по своему размаху на крупномасштабные учения. В них было задействовано более 150 тысяч военнослужащих, 414 летательных аппаратов, свыше 26 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, 106 кораблей и судов обеспечения. По словам начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова, по результатам проверки будет сделан вывод о готовности ЮВО к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020», намеченному на начало сентября текущего года.

Уже стало привычным делом — учения в российской армии проводятся неожиданно. О них не предупреждают даже командующих военными округами. Как рассказывал «СП» один из высших офицеров Генштаба, пакет с приказом о введении уровня боевой готовности и начале учений доставляется с грифом особой секретности. Из Москвы в регионы вылетает группа офицеров в штатском, обычным рейсовым самолетом, без предварительных звонков и просьб о встрече. Свои полномочия они предъявляют на проходной штаба, а дальше счёт идёт уже не на часы, а на минуты. Вот это и называется «внезапная проверка», ну а дальше ревут моторы, в казармах звучит сигнал «Тревога!» и огромные массы военнослужащих приходят в движение.

Латвию, Литву и Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Масштабные учения последних лет, которые регулярно проводит российская армия, всегда вызывают повышенное внимание за границей и становятся поводом для мнимых страхов соседних государств. Например, учения «Запад-2017», которые частично проходили на территории Белоруссии , всполошили Польшу Эстонию , а заодно и Украину , которые заподозрили эти маневры как подготовку к вторжению на свою территорию. «Восток-2018» якобы напугал Японию , особенно из-за участия в учениях китайских военных. «Центр-2019», в которых были задействованы военные из КНР , Индии, Пакистана Узбекистана , по своему географическому положению охватил практически всё южное и восточное «подбрюшье» России, вплоть до Индийского океана. Сильно занервничали по этому поводу в Вашингтоне, обвинив Москву в давлении на страны Каспийского региона.

В готовящихся учениях «Кавказ-2020», надо полагать, примут участие и военные Армении , как страны ОДКБ. На фоне неутихающего армяно-азербайджанского вооруженного конфликта, внезапная проверка российской армии у своих южных границ вызвала обеспокоенность Баку , где заподозрили её вмешательство в территориальный спор.

Впрочем, Азербайджан заранее уведомили о начале учений — министр обороны Сергей Шойгу ещё 18 июля в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым обсудил с ним вопросы взаимодействия и сотрудничества, а также объяснил, что проверка с боестолкновениями на границе Азербайджана и Армении не связана. Позже, на брифинге для военных атташе иностранных государств, заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин также заявил, что внезапная проверка боеготовности войск проводилась согласно утвержденному плану и не была направлена против других стран.

Традиционно уже обсуждают возможность «российской агрессии» на Украине, где любые движения армии РФ вызывают нервный тик. Такое ощущение, что в Киеве просто ждут не дождутся, когда Москва «придёт с войной» и уже готовы сразу сдаться. Сейчас ждут нападения на Херсонскую область, на которую якобы должны напасть российские войска, чтобы обеспечить водоснабжение в Крыму. При этом, шансы на свою победу украинцы даже не рассматривают. Помимо военных, которые озвучивают различные сценарии, об этом говорят и люди сугубо гражданские. Вот, например, недавно экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко , заявил о том, что Украина не сможет победить Россию. «Никогда мы её не победим. Я просто математически могу доказать — формулами, просто по математике. Я уверен, что даже сегодня с Россией можно было бы достойно, без унижения, взаимовыгодно, ни капли украинских интересов не теряя, уступая, может быть, в чём-то, но приобретая в другом, прийти к консенсусу», — заявил политик в интервью каналу «112 Украина».

Минобороны России украинские «страхи» по поводу нынешней внезапной проверки боеготовности войск даже не стали комментировать, хотя часть маневров проводилась и в граничащих с Украиной областях РФ, в частности в Крыму, Ростовской области (штаб ЮВО расположен в Ростове-на-Дону), близ Воронежа и т.д.

Чем же занимались российские военнослужащие во время последней проверки? Известно, что было проведено 56 учений различного уровня и масштаба, которые прошли на 35 полигонах и участках местности, а также на 17 морских полигонах. «СП» приводит краткую хронологию нынешних маневров, которая была получена от представителя пресс-службы Минобороны полковника Евгения Мешкова.

Эскадрильи штурмовиков Су-25СМ3 авиационного полка ЮВО, базирующегося в Краснодарском крае, уничтожили объекты инфраструктуры аэродрома условного противника. Летчики применили навыки пилотирования авиационной техники в горной местности. В составе боевых звеньев экипажи Су-25СМ3 на предельно малой высоте преодолели систему ПВО, выполнили пуски управляемых ракет, провели стрельбы из авиационных пушек и сбросили корректируемые авиабомбы.

Более 50 экипажей ударных вертолётов армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, в том числе вертолёты Ка-52, Ми-28Н и Ми-35 обеспечили боевое охранение и прикрытие с воздуха механизированных колонн общевойсковых подразделений в ходе совершения ими маршей в районы сосредоточения. В ходе выполнения поставленных задач подразделениям предстоит расстоянии от 100 до 500 километров по дорогам общего пользования и пересеченной местности, после чего сходу приступить к выполнению учебных задач на полигонах.

Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, приступили к отработке задач в рамках внезапной проверки боевой готовности. Более 1 тысячи военнослужащих и около 300 единиц боевой и специальной техники совершили марши общей протяженностью более 100 километров на полигон «Камышинский». В назначенном районе личный состав соединения отработал вопросы дегазации, дезинфекции и дезактивации местности, техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения. Вся специальная техника РХБЗ оснащена аппаратурой, которая позволяет в автоматическом режиме передавать собранные данные в штаб округа.

Артиллеристы, танкисты и мотострелки 49-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированные в Ставропольском и Краснодарском краях, Карачаево-Черкессии и Адыгее, выполнили комплекс мероприятий, включающих подъем по тревоге, вывод боевой техники в район формирования колонн совершили марш комбинированным способом в районы проверки боевой выучки подразделений. На полигонах «Николо-Александровский» на Ставрополье и «Молькино» на Кубани тактические группы соединения провели двусторонние учения с боевой стрельбой.

Артиллерийские подразделения полка морской пехоты Каспийской флотилии ЮВО совершили марш на горный полигон «Анадак» в Дагестане, где оборудовали огневые позиции. По плану внезапной проверки боевой готовности расчёты реактивных дивизионов установок БМ-21 «Град», гаубиц Д-30 и модернизированных миномётных комплексов 2С12А «Сани» выполнили зачётные боевые стрельбы.

Танковые экипажи российской военной базы ЮВО в Абхазии, в рамках участия в двустороннем ротном тактическом учении выполнили задачи в составе рейдовых и обходящих отрядов. На прибрежном полигоне «Нагвалоу» экипажи танков Т-72Б3 выдвинулись в указанный район, развернули пункт управления и системы инженерного, технического и тылового обеспечения. В ходе основного этапа учений танкисты совместно с разведчиками отработали задачи рейдовых отрядов в тылу условного противника и в качестве обходящих отрядов с целью нанесения фланговых ударов.

Разведчики общевойсковой армии ЗВО провели массовое десантирование на незнакомый полигон в Тамбовской области. Военнослужащие проводили десантирование из самолётов военно-транспортной авиации Ан-12 и Ан-26, а также отработали приземление на ограниченные и неподготовленные площадки для быстрого ввода в бой подразделений войсковой разведки. Действия по быстрой переброске разведывательных подразделений позволили проверить мобильность войск к перемещению на большие расстояния, в том числе и с использованием авиационной техники.

Разнородные силы Северного флота провели в Баренцевом море морскую десантную операцию, в ходе которой десант высадился на необорудованное побережье полуострова Средний из акватории Мотовского залива. В составе десантного отряда действовали две тактические группы — большой десантный корабль (БДК) «Кондопога» и три десантных катера — « Николай Рубцов », ДКА-148 и ДКА-182. Противолодочное охранение десантного отряда осуществляли две корабельные поисково-ударные группы, в состав которых вошли большой противолодочный корабль (БПК) «Североморск» и малые противолодочные корабли (МПК) «Снежногорск» и «Юнга».

Расчёты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион» из состава ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота провели учения по уничтожению надводного корабля условного противника в акватории Чёрного моря. В ходе учения БПКРК «Бал» и «Бастион», дислоцированные на территории Крыма, совершили марш в позиционный район, отработав алгоритм действий по инженерному оборудованию и маскировке позиций. Расчёты комплексов обнаружили надводную цель, идентифицировали её и взяли на сопровождение.

Это, заметим, далеко не полный перечень учений, проведенных во время проверки боевой готовности российской армии, которые позволят сделать вывод о готовности ЮВО к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».