Россияне надеются на урегулирование конфликта Баку и Еревана 

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Аналитическая служба Рамблера узнала мнение россиян относительно ситуации, которая происходит сейчас на армяно-азербайджанской границе. Им задали вопрос: «Перерастет ли конфликт Азербайджана Армении в крупномасштабные военные действия?».

53% опрошенных сомневаются в этом.

«Ни одна из сторон не будет подвергать смертельной опасности свой народ», — ответили респонденты.

Однако 28% участников придерживаются иного мнения.

«Перерастет. Ситуация сейчас слишком обостренная», — подчеркнули они.

19% россиян затруднились ответить на вопрос.

Госдепартамент США призвал Армению и Азербайджан «немедленно прекратить» столкновения на границе. А сенатор Эд Маркей поддержал Армению. В реакции американских политиков на обострение ситуации на Южном Кавказе разбиралось издание The National Interest.

Как сообщал «Рамблер», ситуация на армяно-азербайджанской границе резко обострилась 12 июля. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах, в том числе с использованием артиллерийских установок и крупнокалиберного оружия.

К полудню 14 июля погибли по меньшей мере 16 человек, включая азербайджанского генерал-майора, а американские политики призвали стороны к перемирию, отмечает The National Interest.