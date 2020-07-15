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Россияне надеются на урегулирование конфликта Баку и Еревана 

Лера Букина 1 час назад
Россияне надеются на урегулирование конфликта Баку и Еревана
Фото: Reuters
Аналитическая служба Рамблера узнала мнение россиян относительно ситуации, которая происходит сейчас на армяно-азербайджанской границе. Им задали вопрос: «Перерастет ли конфликт Азербайджана и Армении в крупномасштабные военные действия?».
53% опрошенных сомневаются в этом.
«Ни одна из сторон не будет подвергать смертельной опасности свой народ», — ответили респонденты.
Однако 28% участников придерживаются иного мнения.
«Перерастет. Ситуация сейчас слишком обостренная», — подчеркнули они.
19% россиян затруднились ответить на вопрос.
Госдепартамент США призвал Армению и Азербайджан «немедленно прекратить» столкновения на границе. А сенатор Эд Маркей поддержал Армению. В реакции американских политиков на обострение ситуации на Южном Кавказе разбиралось издание The National Interest.
Как сообщал «Рамблер», ситуация на армяно-азербайджанской границе резко обострилась 12 июля. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах, в том числе с использованием артиллерийских установок и крупнокалиберного оружия.
К полудню 14 июля погибли по меньшей мере 16 человек, включая азербайджанского генерал-майора, а американские политики призвали стороны к перемирию, отмечает The National Interest.
Комментарии 1
Войска , Госдеп США , The National Interest , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван
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