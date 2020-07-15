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Корабельные группы НАТО вошли в Черное море для учений с украинским флотом 

Украина.ру 1 час назад
Корабельные группы НАТО вошли в Черное море
Фото: РИА Новости
Две корабельные группы НАТО вошли в Черное море для участия в учениях, организованных болгарским и украинским флотами. Об этом 14 июля сообщили на сайте Объединенного командования ВМС НАТО.
«Постоянные подразделения Морской группы НАТО (SNMG2) и Постоянные подразделения группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Черное море для участия в двух региональных учениях, организованных болгарским и украинским флотами», — говорится в сообщении.
Постоянные подразделения Морской группы НАТО прибыли в Черное море 9 июля и состоят из трех фрегатов из Испании, Румынии и Турции во главе с контр-адмиралом Мануэлем Агирре из ВМС Испании. Испанский фрегат «Альваро де Базан» является флагманом.
Также отмечается, что несмотря на пандемию COVID-19, SNMG2 выполняет программу мероприятий, запланированных на много месяцев вперед. В НАТО также отметили, что кроме патрулирования в международных водах эти двое учений помогут повысить совместимость между союзниками и региональными партнерами.
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