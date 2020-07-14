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В ООН попросили Азербайджан и Армению немедленно прекратить столкновения 

Газета.Ru и ещё 23 4 часа назад
В ООН попросили Азербайджан и Армению немедленно прекратить столкновения
Фото: Газета.Ru
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан прекратить военные столкновения и начать деэскалацию конфликта, цитирует РИА «Новости» официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
По его словам, Гутерриш выступает за немедленное прекращение огня, а также он попросил Армению и Азербайджан воздержаться от провокационной риторики.
12 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района государственной границы. Азербайджанская сторона заявила, что армянские военные устроили артиллерийский обстрел их позиций. При этом Армения заявляет, что военные Азербайджана попытались захватить армянский опорный пункт на границе. В результате случившегося пострадали трое военных и двое полицейских.
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Комментарии
Войска , Армия , Ближний Восток , Кавказ , Конфликты , Антониу Гутерриш , Министерство обороны , ООН , РИА Новости , Азербайджан , Армения
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