В ООН попросили Азербайджан и Армению немедленно прекратить столкновения 

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По его словам, Гутерриш выступает за немедленное прекращение огня, а также он попросил Армению и Азербайджан воздержаться от провокационной риторики.

12 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района государственной границы. Азербайджанская сторона заявила, что армянские военные устроили артиллерийский обстрел их позиций. При этом Армения заявляет, что военные Азербайджана попытались захватить армянский опорный пункт на границе. В результате случившегося пострадали трое военных и двое полицейских.

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