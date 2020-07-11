Политолог Ищенко объяснил невыгодность военного вторжения на Украину для России 

Все новости на карте

Российское военное вторжение на Украину , об угрозе которого регулярно заявляют в стране, является невыгодным мероприятием для Москвы . Об этом в разговоре с журналистами рассказал политический эксперт Ростислав Ищенко

Как отметил аналитик, РФ без труда справится с украинскими Вооруженными силами, но после этого ей придется наводить в стране порядок — восстанавливать законопослушность и создавать новую административную вертикаль. Добиться этого с помощью местных кадров не удастся, поэтому Москва будет вынуждена набирать людей со всей России.

Согласно расчетам Ищенко, в общей сложности потребуется около 2 млн человек. Такими ресурсами РФ, по мнению политолога, на располагает.