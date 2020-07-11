Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Политолог Ищенко объяснил невыгодность военного вторжения на Украину для России 

Аргументы Недели 2 часа назад
Политолог Ищенко объяснил невыгодность военного вторжения на Украину для России
Фото: Аргументы Недели
Российское военное вторжение на Украину, об угрозе которого регулярно заявляют в стране, является невыгодным мероприятием для Москвы. Об этом в разговоре с журналистами рассказал политический эксперт Ростислав Ищенко.
Как отметил аналитик, РФ без труда справится с украинскими Вооруженными силами, но после этого ей придется наводить в стране порядок — восстанавливать законопослушность и создавать новую административную вертикаль. Добиться этого с помощью местных кадров не удастся, поэтому Москва будет вынуждена набирать людей со всей России.
Согласно расчетам Ищенко, в общей сложности потребуется около 2 млн человек. Такими ресурсами РФ, по мнению политолога, на располагает.
Ранее украинский эксперт Константин Бондаренко назвал возможные условия для ввода российских войск на территорию страны.
Видео дня. Мститель сжег коттедж знакомому
Аргументы Недели: последние новости
В этот день в 1942 году Совинформбюро сообщало В этот день в 1942 году Совинформбюро сообщало Как советские подводные лодки из титана загнали ВМС США в тупик Как советские подводные лодки из титана загнали ВМС США в тупик Летчикам вручили полковую чашу за Сирию Летчикам вручили полковую чашу за Сирию
Войска , Армия , Конфликты , Украина , Ростислав Ищенко , Константин Бондаренко , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина назвала срок возвращения Донбасса
Украина назвала срок возвращения Донбасса
Татуировка с Путиным исчезла с груди Полунина
Татуировка с Путиным исчезла с груди Полунина
Рудковская унизила Дакоту из-за сумок Louis Vuitton
Рудковская унизила Дакоту из-за сумок Louis Vuitton
«Отец моей дочери забрал у меня все деньги»: Волочкова
«Отец моей дочери забрал у меня все деньги»: Волочкова
Видео
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
00:29
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
01:05
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
Танцующая Королева в купальнике и шубе попала на видео
00:21
Танцующая Королева в купальнике и шубе попала на видео
Трехметровая кобра напугала буддийского монаха и попала на видео
01:06
Трехметровая кобра напугала буддийского монаха и попала на видео
Опубликовано видео пуска ракеты с атомного крейсера «Петр Великий»
01:08
Опубликовано видео пуска ракеты с атомного крейсера «Петр Великий»
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
00:11
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Общество
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
00:20
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
Происшествия
Роскосмос поспорил с Илоном Маском из-за Королева
00:22
Роскосмос поспорил с Илоном Маском из-за Королева
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение