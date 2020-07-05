Блохин назвал ядерные «выпады» США в адрес России стандартной уловкой Запада 

Константин Блохин. Ядерные обвинения в адрес России вызваны желанием США отказаться от существующих договорных ограничений, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН

США необоснованно обвиняют Россию

российском МИД прокомментировали последние американские обвинения по Договору об ограничении подземных испытаний ядерного оружия и заявили, что они построены на ложных посылах и носят политический характер.

военном ведомстве согласны с позицией МИД. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отмечал, что американцы планируют сократить готовность своих боевых самолетов к применению ядерного оружия с 10 суток до 24 часов.

Поэтому именно США, а не Россия эскалирует ядерное направление. Шойгу считает, что следующим шагом США станет размещение ударных ракет в Европе, для чего Вашингтон предпринимает целый ряд действий.

Для крылатых ракет США нужен ударный элемент, в качестве которого отлично сгодятся малые и сверхмалые ядерные бомбы. Их у американцев еще нет, поскольку для доведения этих боеприпасов до боевой готовности необходимы опытные испытания.

Именно поэтому США пытаются отказаться от ограничений по ядерным испытаниям.

Аргументы США доверия не вызывают

США обвинили Россию в нарушении двустороннего договора 1974 года по ограничению подземных испытаний ядерного оружия. По данному соглашению Москва и Вашингтон должны информировать друг друга о таких фактах.

На практике обвинения США, что Россия якобы нарушила стандарты «нулевой мощности», ничем не подкреплены. Например, в Вашингтоне признали что не знают ни о количестве таких испытаний в РФ за 2019 год, ни о том, проводились ли они вообще. При этом в мире существует контроль сейсмической активности, благодаря которому можно вычислить любые ядерные испытания в мире.

В 1979 году в Южной Атлантике вблизи островов Принс-Эдуард американский спутник зафиксировал серию световых всплесков, характерных для ядерного взрыва мощностью в 2-3 килотонны. Официально за это ответственность никто не взял, но у экспертов сформировалась единая точка зрения, что за данным инцидентом стояли Израиль и ЮАР времен апартеида.

Эти два государства находились во враждебном окружении, поэтому неудивительно, что они сделали ставку на совместное создание ядерного оружия. На сегодня ЮАР является единственной страной мира, которая добровольно отказалась от своих ядерных арсеналов.

Еще можно вспомнить пример КНДР, где каждое ядерное испытание, даже самой малой мощности, сразу становится известным мировой общественности. Тем более Штаты обвиняют Россию в серии ядерных испытаний, а такого точно утаить нельзя.

США продолжают курс на отказ от любых ограничений

В МИД РФ уверены, что данные инсинуации США связаны с их политикой по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Отказавшись его ратифицировать, Вашингтон поставил данное соглашение на грань развала.

Это соглашение было принято на 50 сессии Генассамблеи ООН в 1996 году, но США вместе с Китаем, Ираном и Египтом его подписали, но не ратифицировали. Другие страны мира кроме КНДР, Индии и Пакистана полностью признали его базовые нормы.

Если американцы выйдут из этого договора, то это поставит под вопрос судьбу Договора о нераспространении ядерного оружия, который вместе с Уставом ООН является основой современной глобальной безопасности.

Политика США напоминает их риторику по ДРСМД и СНВ-III, где обвинениями в адрес Москвы в Вашингтоне оправдывали свой отказ от этих соглашений. Их администрация Трампа посчитала ненужными ограничениями внешней политики США.

«Перед нами очередное бездоказательное обвинение в духе риторики по Талибану . Это делается американцами с рядом целей. Либо это направлено на усиление санкций против России, либо для того, чтобы развязать себе руки. США уже возложили на нас ответственность по выходу из ДРСМД и ДОН, а теперь пытаются связать свой отказ от СНВ-III с нежеланием Москвы идти на уступки», — заключает Блохин.

В Вашингтоне оправдывают свою политику по выходу из международных договоров обвинениями в адрес России и Китая. Очевидно, что аналогичная линия будет применена американцами и по существующему пакету договоров по ядерному оружию.

«Перед нами целенаправленная стратегия американских элит по уничтожению мирового контроля над вооружениями. Одновременно, пропагандистская машина США пытается сформировать собственный положительный имидж, что дескать, все это делается по вине России, а американцы в рамках данной тенденции совсем не виноваты», — констатирует Блохин.

Поэтому, как полагает эксперт, будущее договоров по контролю над вооружениями выглядит пессимистично из-за политики США.

В основе этих тенденций лежит экономика

«Если мы посмотрим на глобальные тенденции, то экономическая мощь США сжимается и скукоживается на фоне новых быстрорастущих гигантов вроде Китая и Индии. Из-за этого американцам необходимо эту мощь как-то сбалансировать, причем делать они это будут за счет военной силы. Целью такой политики является увеличение аргументов США для диалога в будущем», — резюмирует Блохин.

За счет страха, по мнению Константина Владимировича, Штаты хотят компенсировать свое увядание и снижение роли в мировой экономике.

«В 1945 году на США приходилась половина мирового ВВП, а сегодня только 19%. Внутренний долг равняется 23 трлн долларов, не говоря уже о том, что после войны США контролировали 2/3 мировых запасов золота», — заключает Блохин.