В Тулоне потушили пожар на атомной подлодке 

Флоранс Парли. МОСКВА , 13 июн — РИА Новости. Пожар, вспыхнувший в пятницу на атомной подводной лодке (АПЛ) на военно-морской базе во французском Тулоне , потушен, сообщила министр обороны Франции

Накануне Морская префектура Средиземноморья проинформировала об инциденте на подлодке Perle, относящейся к классу «Рюби» (Rubis). Она была заложена в 1987 году, введена в эксплуатацию в 1993 году. С января 2020 года АПЛ находилась в Тулоне на техобслуживании. При пожаре никто не пострадал, власти заявляли, что угрозы радиационного заражения нет, вооружений на подлодке не было.

"Сегодня ночью, в 00.50, пожар на борту подводной лодки Perle был потушен после более чем 14 часов борьбы (с огнем — ред.), в которой участвовали около сотни пожарных, а также более 150 человек, которые оказывали им содействие. Спасибо им", — написала министр в Twitter.

Она добавила, что отправляется в город Тулон, где находится подлодка.