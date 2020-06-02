Шойгу раскрыл детали парада Победы

В конце мая, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил, что парады по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдут в городах страны 24 июня.

Сегодня Шойгу провел селекторное совещание. В ходе него он сообщил, что парады пройдут в девяти городах-героях и 19 городах, в которых дислоцированы штабы военных округов, флотов и объединений вооруженных сил.

Планируется, что участие в парадах примут 64 тысячи человек, 511 летательных аппаратов и 1,85 тысячи единиц техники. К участию были приглашены парадные расчеты 19 иностранных государств.

В параде Победы на Красной площади в Москве поучаствуют примерно 14 тысяч человек. В ходе него будут представлены 225 единиц вооружения, военной и специальной техники и 75 воздушных судов, в том числе свыше 20 новых образцов военной техники, в том числе истребители МиГ-31К и Су-57.