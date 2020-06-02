Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты детали парада Победы 

Артём Кульша и ещё 29 23 минуты назад
Шойгу раскрыл детали парада Победы
Фото: РИА Новости
Парады Победы пройдут в 28 городах России, а участие в них примут 64 тысячи человек. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
В конце мая, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил, что парады по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдут в городах страны 24 июня.
Сегодня Шойгу провел селекторное совещание. В ходе него он сообщил, что парады пройдут в девяти городах-героях и 19 городах, в которых дислоцированы штабы военных округов, флотов и объединений вооруженных сил.
Планируется, что участие в парадах примут 64 тысячи человек, 511 летательных аппаратов и 1,85 тысячи единиц техники. К участию были приглашены парадные расчеты 19 иностранных государств.
В параде Победы на Красной площади в Москве поучаствуют примерно 14 тысяч человек. В ходе него будут представлены 225 единиц вооружения, военной и специальной техники и 75 воздушных судов, в том числе свыше 20 новых образцов военной техники, в том числе истребители МиГ-31К и Су-57.
«Отмечу, что к участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к (коронавирусной инфекции. — Прим. ред.) COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний», — добавил Шойгу.
Видео дня. Билан, Басков и Тодоренко получат деньги от государства
Комментарии
Войска , Армия , Ближний Восток , Общество , Оружие , Политика , Сергей Шойгу , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму задержали пьяного украинского военного
В Крыму задержали пьяного украинского военного
Германия поддержит сближение Украины с НАТО
Германия поддержит сближение Украины с НАТО
Россиянин спас обмороженную дочь собутыльника
Россиянин спас обмороженную дочь собутыльника
К Земле летит опасный астероид
К Земле летит опасный астероид
В Кремле рассказали о влиянии коронавируса на голосование
В Кремле рассказали о влиянии коронавируса на голосование
Видео
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
01:00
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
Танец двух дельфинов попал на видео
01:00
Танец двух дельфинов попал на видео
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
01:41
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
00:19
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
Происшествия
Опубликовано видео толпы, разграбившей поезд на ходу
00:31
Опубликовано видео толпы, разграбившей поезд на ходу
Происшествия В мире
Испытания украинской крылатой ракеты «Нептун» попали на видео
00:39
Испытания украинской крылатой ракеты «Нептун» попали на видео
Армия
Опубликовано видео поджога 13 автомобилей в Кургане
01:33
Опубликовано видео поджога 13 автомобилей в Кургане
Происшествия Криминал
Опубликовано видео тренировки спецназа ЦВО
01:07
Опубликовано видео тренировки спецназа ЦВО
Армия
Машина полиции въехала в толпу и попала на видео
00:33
Машина полиции въехала в толпу и попала на видео
Происшествия
Нелегальная вечеринка в Краснодаре попала на видео
01:45
Нелегальная вечеринка в Краснодаре попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение