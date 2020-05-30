США могут отправить в Тунис военных «из-за России» 

США могут отправить в Тунис вспомогательную бригаду военнослужащих, причем утверждают, что это делается из-за России , которую они винят во вмешательстве в дела региона, говорится в сообщении Африканского командования ВС США (АФРИКОМ).

Командование сообщило, что его глава генерал Стивен Таунсенд говорил накануне с министром обороны Туниса Имедом Хазги.

"По мере того как Россия продолжает раздувать пламя ливийского конфликта, региональная безопасность в Северной Африке беспокоит все больше. Мы изучаем новые способы ответа на угрозы общей безопасности, в том числе использование бригады содействия силам безопасности", — заявил в этой связи Таунсенд. Такого рода бригады США с различным количеством военнослужащих используются для обучения и подготовки военнослужащих стран-партнеров на их территории.

Таусенд также посетовал на то, что африканских партнеров США "осаждают злонамеренные деятели и террористические сети".

США ранее обвиняли Россию во вмешательстве в дела Ливии через поддержку сил Халифы Хафтара, Россия обвинения во вмешательстве отрицает и заявляет, что заинтересована в урегулировании ситуации в Ливии.