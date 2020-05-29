На что способен артиллерийский комплекс «Сани»

Российская армия получила партию 120-мм модернизированных миномётных комплексов 2С12А «Сани», сообщает пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» . Они предназначены для поражения живой силы и огневых средств противника в инженерных сооружениях и на труднодоступной местности. Дальность стрельбы орудия в зависимости от боеприпаса может достигать 7—9 км. Как утверждает разработчик — ЦНИИ «Буревестник» , — «Сани» способны эффективно и своевременно выполнять различные задачи при ведении боевых действий. По мнению экспертов, миномёт незаменим в горах во время антитеррористических операций.

В рамках Гособоронзаказа российским войскам была поставлена партия 120-мм модернизированных миномётных комплексов 2С12А «Сани». Об этом говорится в сообщении пресс-службы концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ). Отгрузку осуществил Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) «Буревестник» (Нижний Новгород), входящий в структуру УВЗ.

«В состав комплекса входят 120-мм модернизированный миномёт 2Б11, колёсный ход 2Л81, транспортная машина на базе автомобиля Урал-43206. Максимальная дальность стрельбы из миномёта 2Б11 (обычными осколочно-фугасными боеприпасами. — RT) составляет 7,1 км, прицельная скорострельность — 15 выстрелов в минуту, время перевода из походного положения в боевое и обратно — не более 3 минут», — цитирует пресс-служба УВЗ директора по производству ЦНИИ «Буревестник» Владимира Межинского.

Устойчивость и скорость

Миномёт «Сани» предназначен для поражения навесным огнём живой силы и огневых средств противника, расположенных в инженерных сооружениях и труднодоступной местности — например, на обратных скатах высот и в глубоких ущельях.

Поражение производится 120-мм осколочно-фугасными минами. При необходимости военнослужащие могут применять дымовые, осветительные и зажигательные боеприпасы, а также комплекс управляемого вооружения КМ-8 «Грань», который позволяет уничтожать неподвижные и движущиеся цели первым выстрелом без пристрелки.

Миномёт перевозится в кузове грузовика высокой проходимости Урал-43206 или берётся на буксир. Также орудие может транспортироваться многоцелевым транспортёром-тягачом МТ-ЛБ. Выгрузка из машины осуществляется с помощью лебёдки, снабженной электроприводом. Это существенно облегчает работу расчёта и сокращает время развёртывания орудия на местности. Непосредственно на огневой рубеж 2Б11 доставляется колёсным ходом.

Подготовка к стрельбе из «Саней», как правило, занимает 1,5—2 минуты. Миномёт устанавливается на специальную плиту, которая обеспечивает круговой обстрел с различных грунтов, в том числе твёрдых и мёрзлых.

«Благодаря значительной мощности мины, достаточной скорострельности, манёвренности, дальности и кучности боя, модернизированный 120-мм миномётный комплекс 2С12А способен эффективно и своевременно выполнять различные задачи при ведении боевых действий», — говорится в материалах УВЗ.

Генеральный директор ЦНИИ «Буревестник» Георгий Закаменных называет детище предприятия одним из лучших мировых образцов в данном классе вооружений. По его словам, благодаря комплексу «Грань» миномёт способен поражать цели на дальности до 9 км. К достоинствам модернизированных «Саней» он отнёс повышенные устойчивость и скорость буксировки.

В авторской статье в журнале «Национальная оборона» Закаменных рассказал, что миномётный комплекс получил усовершенствованную плиту кругового обстрела, быстросъёмный стреляющий механизм, комплект средств освещения для стрельбы в тёмное время суток, не требующий подзарядки, а также ряд других улучшений. Безопасность расчёта обеспечена предохранителем небольшой массы и повышенной надёжности.

«За счёт размещения миномёта 2Б11 на современных колёсных (УРАЛ-43206) и бронированных гусеничных (МТ-ЛБ) шасси высокой проходимости повышены мобильность и защищённость расчёта и боезапаса. Процессы погрузки-выгрузки миномёта механизированы благодаря оснащению комплекса лебедкой с электроприводом. Это позволило уменьшить трудоёмкость, время развёртывания миномёта на огневой позиции, в том числе сокращённым расчётом, и время смены позиции», — подчеркнул Закаменных.

По информации Минобороны РФ, «Сани» показали высокую эффективность в ходе боевых действий в горной местности. На учениях и тренировках военнослужащие часто отрабатывают стрельбу с закрытых огневых позиций на максимальную дальность по заглубленным одиночным и групповым целям.

Для усложнения задачи по поражению условного противника военные устанавливают мишени на возвышенностях и обратных склонах гор. Для ориентирования на местности расчёты «Саней» должны использовать только карту, компас и бинокль.

Также российские войска осваивают тактику «кочующих» миномётов, предназначенную для действий в обороне. Она заключается в том, что расчёты «Саней» располагаются не в составе взводов, а отдельно, и они постоянно меняют позиции. Таким образом неприятель вводится в заблуждение относительно системы огня и количества имеющихся сил.

Кроме того, расчёты «Саней» постоянно отрабатывают взаимодействие с подразделениями, оснащёнными более мощными артиллерийскими комплексами — 122-мм самоходными гаубицами «Акация», 152-мм орудиями «Мста-С» и «Мста-Б», 122-мм реактивными системами залпового огня «Град» и 220-мм «Ураган».

Простота и эффективность

Эксперты полагают, что «Сани», как и другие миномёты калибра 120 мм, по-прежнему широко востребованы на современном театре военных действий. Главным образом они используются для поражения позиций незаконных вооружённых формирований (НВФ) в труднодоступной горной местности.

Как рассказал в комментарии RT кандидат военных наук Сергей Суворов , «Санями» чаще всего оснащаются мотострелковые батальоны. По его словам, данный комплекс отличается простотой в эксплуатации и представляет собой удобное и эффективное средство поражения.

«Модернизация «Саней» в основном касается качества материалов, улучшения прицелов, повышения манёвренности и совершенствования боеприпасов. Современные снаряды превосходят предшествующие аналоги по дальности, мощности, точности и кучности стрельбы. Кроме того, расширяется их номенклатура», — заявил Суворов.

В беседе с RT военный эксперт Алексей Хлопотов отметил, что «Сани» хорошо зарекомендовали себя в войсках наряду с другими отечественными миномётами. Как считает аналитик, орудие калибра 120 мм за счёт большей мощности позволяет выполнять достаточно широкий спектр задач на ТВД.

«Конечно, возимый или переносной миномёт по сравнению с другими артиллерийскими комплексами — достаточно простое вооружение, лишённое высокотехнологичного оборудования. Каких-то серьёзных изменений «Сани» не претерпели, но ряд новшеств всё же появилось», — рассказал Алексей Хлопотов.

Как пояснил эксперт, «Сани» наряду с другими орудиями оснащены предохранительным кольцом, блокирующим повторное заряжение. Это значительно повысило безопасность расчёта, который в бою может забыть про не вылетевший из миномёта боеприпас. Также были усовершенствованы устройства выгрузки и переката орудия.