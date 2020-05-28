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Володин поздравил пограничников с профессиональным праздником 

Российская Газета 1 час назад
Володин поздравил пограничников
Фото: РИА Новости
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил пограничников с профессиональным праздником и отметил их высокий уровень подготовки.
— Поздравляю личный состав, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации с профессиональным праздником, — обратился спикер к пограничникам в поздравлении, которое приводится на сайте ГД.
— Высокий уровень подготовки, современные технические средства и передовые технологии помогают Пограничной службе ФСБ России успешно решать стоящие перед ней задачи, — отметил Володин.
Ее сотрудники, по его словам, надежно охраняют границы Отечества, обеспечивая безопасность и спокойствие россиян. Парламентарий уверен, что они даже в самых сложных условиях верны долгу и присяге, ответственно и мужественно выполняют свои обязанности
— Желаю всем пограничникам и их семьям крепкого здоровья, мирных границ и всего самого доброго, — заключил спикер.
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Комментарии
Войска , Армия , Политика , Вячеслав Володин , ФСБ , Госдума
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