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Отечественный экраноплан станет невидимкой для врага 

Вечерняя Москва 52 минуты назад
Отечественный экраноплан станет невидимкой для врага
Фото: Вечерняя Москва
Вчера в оборонно-промышленном комплексе страны заявили, что Россия начала строительство первого стратегического стелс-бомбардировщика. А сегодня на странице «Российское оружие» «Вечерняя Москва» расскажет о новой отечественной разработке — экранопланах «Чайка» и «Чайка-2», уникальном маскировочном покрытии и вспомнит, как в столице появилась парашютная школа.
Новым «морским монстром» назвало экраноплан «Чайка» А-050 американское издание We Are the Mighty. «ВМ» узнала, чем примечателен возрожденный вид транспорта.
Разработкой сразу двух экранопланов нового поколения «Чайка» и «Чайка-2» занимается Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева.
По данным разработчиков, эта техника предназначена для перевозки пассажиров и грузов в морских прибрежных районах, а также для решения специализированных задач МЧС.
Экраноплан нового поколения обладает амфибийностью и способен выходить на необорудованное побережье с уклоном до пяти градусов. Предусмотрено его базирование на воде и на аэродромах. «Чайки» могут использоваться в качестве санитарного, транспортного средства, для мониторинга экологического состояния внутренних водных акваторий. Ну и, вероятно, что на них уже «положили глаз» наши военные.
Новый экраноплан А-050 «Чайка» весит около 50 тонн и может взять на борт до 100 солдат или 9 тонн груза. Дальность полета — до 5000 километров.
В случае принятия на вооружение такая боевая машина может использоваться для охраны Северного морского пути и патрулирования акваторий Черного и Каспийского морей. Эксперты считают, что из-за низкой высоты полета экраноплан будет «невидимкой» для радаров противника.
Но история экранопланов началась не сегодня, а еще в 80-х годах прошлого столетия. Так, в 1987 году военная разведка США впала в ступор. Космический спутник-шпион КН-4 обнаружил на берегу Каспийского моря странный объект: на первый взгляд, самолет-амфибию, но невероятных размеров и формы.
Мнения вызванных в Пентагон инженеров-авиастроителей, как водится, разделились диаметрально. Одни говорили, что подобный аппарат — длиной под сотню метров при сорокаметровом размахе крыльев — не может взлететь даже теоретически. Другие предрекали американским военным большие проблемы от налетов на побережье Калифорнии и Мэриленда огромных советских бомбардировщиков. Эти эксперты предположили, что русские изобрели гибрид самолета и корабля — экраноплан.
Секретный аппарат в США назвали «Каспийским монстром» и стали следить за ходом испытаний.
В 1989-м ступор в Пентагоне перешел в истерику. С борта экраноплана были проведены испытательные пуски противокорабельных крылатых ракет. Это означало, что под угрозой уничтожения оказались хваленые американские авианосцы.
Америку спасла наша перестройка. Проект военного экраноплана «Лунь» с шестью пусковыми установками крылатых ракет «Москит» на борту, способного двигаться со скоростью до 500 км/час и совершать полеты над морем на расстояние до 2000 км, был закрыт.
Конструкторы Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях (ЦКБ по СПК) имени Р. Е. Алексеева попытались вписаться в «конверсию» и переделать военную технику в спасательную. Однако и экраноплан «Спасатель» не «взлетел» дальше чертежей.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виктор Сокирко, военный эксперт:
— По скоростным и грузоподъемным характеристикам эти машины превосходят корабли на воздушной подушке и на подводных крыльях.
Скорость полета — от 400 до 600км/ч. Экранопланы могут быть ударными, противолодочными, десантными, транспортными. Сейчас, помимо России, разработкой экранопланов занимаются в США и Китае. Но мировой приоритет в этой сфере за нами, поэтому созданные в России экранопланы будут способны превзойти все мировые аналоги.
СПРАВКА
Экранопланы способны эксплуатироваться на маршрутах, которые не доступны для обычных судов. Наряду с более высокими гидроаэродинамическим качеством и мореходностью, чем у других скоростных судов, экранопланы практически всегда обладают амфибийными свойствами. Помимо водной глади, они способны передвигаться над твердой поверхностью (земля, снег, лед) и базироваться на ней.
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Войска , Армия , Оружие , Виктор Сокирко , Пентагон , МЧС
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