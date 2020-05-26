Япония ставит боевые задачи в космосе

JB Press (Япония) . На днях произошло важное событие в истории японских войск. Издание рассказало о достижениях Японии в космосе, подчеркнув необходимость сотрудничества в этой сфере с Китая. Боевые действия в космосе — это неотъемлемая часть войны на современном этапе, утверждает. На днях произошло важное событие в истории японских войск. Издание рассказало о достижениях Японии в космосе, подчеркнув необходимость сотрудничества в этой сфере с США , конечно же, против России

18 мая при Воздушных силах самообороны было создано подразделение космических операций численностью 20 человек.

Состав подразделения крайне мал, однако появление отряда, который будет вести войну в космосе, носит эпохальное значение в истории японских войск.

Дело в том, что боевые действия в космосе — это неотъемлемая часть современной войны. До этого силы самообороны были несовершенной структурой, в которой не было части, отвечающей за боевые действия в космосе.

Небольшое подразделение космических операций следует развить до крупной структуры. Формирование подразделения космических операций следует рассматривать в привязке к созданию американских космических войск.

Японское подразделение космических операций и Космические силы США

20 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в соответствии с которым были официально созданы Космические силы.

Многие американские военные критиковали формирование космических войск, заявляя, что это ненужная надстройка и что существующей системы достаточно.

Несмотря на протесты, президент Трамп все же настаивал на создании Космических сил. Его цель была в том, чтобы оставить свое имя в истории за счет формирования шестого рода войск в виде Космических сил, которые ничем не будут отличаться от ВВС, ВМС и сухопутных войск. Заинтересованность президента Трампа в развитии космоса происходит от глубокого уважения к президенту Рональду Рейгану . Слоган президента Трампа по поводу безопасности — «мир с позиции силы» — похож на слоган президента Рейгана. Кроме того, во время предвыборной кампании в 2016 году штаб Трампа наряду с концепцией «мир с позиции силы» также продвигал «возрождение американских космических разработок». Эти два слогана напрямую копируют лозунги президента Рейгана.

Важность космоса для безопасности

За созданием американских космических сил и японского подразделения космических операций стоит рост возможностей Китая и России в космосе. Ниже перечисляю важные космические аспекты в свете современной войны:

— Китай и Россия позиционируют космос как неотъемлемое пространство современной войны. Своим козырем они считают возможность поражения американских спутников;

— Китай и Россия разрабатывали важные космические технологии: сбор информации из космоса, слежение и разведка. Кроме того, они также модернизируют систему навигационных спутников (аналогичную американской GPS).

Эти разработки предоставляют армии возможность управлять и контролировать подразделения по всему миру. Кроме того, повышение технологий распознавания обстановки делает возможным наблюдать, отслеживать и нацеливаться на войска США и их союзников.

— Сеть космического наблюдения России и Китая отслеживает все спутники, находящиеся на орбите Земли, и идентифицирует их по характерным признакам. Эти функции обязательны для управления собственными спутниками и поражения спутников противника.

— США, Китай и Россия разрабатывают радиоэлектронное подавление средств связи, технологии для ведения кибервойны в космосе, направленное энергетическое оружие (пучок энергии направляется на противника и снижает его функциональность или разрушает его), технологии поражения спутников противника, находящихся на той же орбите и противоспутниковые ракеты наземного базирования.

ООН продвигает соглашение об ограничении милитаризации космоса. Эта конвенция не учитывает многие возможности космической войны. Также отсутствуют механизмы инспектирования космического оружия России и Китая.

Возможности космического развития Японии

Японские космические разработки высоко оцениваются даже на международной арене.

Первый искусственный спутник «Осуми» (твердотопливная ракета, на 100% использующая национальные технологии) Япония запустила в феврале 1970 года, опередив Китай. Японский спутник стал первым в Азии и четвертым в мире.

Более того, в 1998 году был запущен аппарат «Нодзоми» для исследований Марса. Япония стала третьей страной, отправившей миссию на Марс. Были достигнуты и другие впечатляющие результаты: исследовательский аппарат «Хаябуса-2» сел на астероид «Рюгу», который находится от Земли в 300 миллионах километров.

Япония производит весьма надежные ракеты: модель Н2А с успехом запускалась 35 раз подряд. Процент удачных запусков составляет 97,5%. Более того, Япония является участником программы международной космической станции. Она достигла таких высоких результатов, однако в области космической войны ее обогнали США, Китай и Россия, ставшие космическими державами.

Что касается военных действий в космосе, то в «большой семерке» Япония самая отсталая страна.

Благодаря формированию подразделения космических операций она наконец-то вышла на стартовую линию. Причина отсталости заключается в идеологии «мирного космоса», зафиксированной в девятой статье Конституции.

Идеология мирного использования космоса просуществовала 40 лет

За счет создания Японскошл агентства по аэронавтике и развитию космических исследований было намерение ограничить использование космоса Японией невоенной сферой. Поэтому, чтобы подчеркнуть мирные цели невоенного использования, в 1969 году японский парламент принял резолюцию об ограничении японских космических разработок мирной сферой. Тем не менее в мире использование космоса в мирных целях включает применение технологий для обороны.

Поводом для крушения подобной галапагосской идеологии, «невоенное использование космоса = мирное использование», просуществовавшей 40 лет, стал запуск в 1998 году баллистической ракеты «Тэпходон» Северной Кореей.

Япония осознала, что подвергается прямой угрозе со стороны северокорейских баллистических ракет, и в 1998 году правительство решило вывести на орбиту спутники-шпионы.

Силам самообороны запрещалось иметь спутники, поэтому кабинет министров создал структуру, которая создавала и управляла ими.

Положение о том, что у сил самообороны не может быть спутников, не удовлетворяло реалиям жизни, и в мае 2008 года был принят закон о космосе, в соответствии с которым были признаны международные стандарты: «Использование космоса в оборонных целях является его мирным использованием».

Другими словами, этот закон стал важнейшей поворотной точкой в космической политике Японии. Благодаря изменениям, внесенным законом о космосе, министерство обороны получило возможность владеть спутниками.

Изменения в использовании космоса, проявившиеся в оборонном проекте

В связи с принятием закона о космосе использование космического пространства в оборонных целях впервые в национальной оборонной программе прописали в декабре 2010 года (программа №22). В нее включили короткую фразу — «собирать информацию с использованием космического пространства».

В 25-й программе, принятой в декабре 2013 года, было зафиксировано, что космическая ситуационная осведомленность — это и есть использование космоса в оборонных целях: «сбор информации с использованием спутников, повышение возможности командования, управления, передачи информации и коммуникаций, а также наблюдение за космическим пространством при помощи оптических и радарных телескопов».

Другими словами, оборонное использование космоса стало более активным.

В декабре 2018 года была принята 30-я программа: «В ближайшее время обеспечить превосходство в таких новых сферах, как космос, киберпространство и электромагнитные волны». Фраза «в ближайшее время обеспечить превосходство» указывает на мышление в соответствии с международными стандартами.

Также следует отметить, что в 30-й программе была сформулирована стратегия «пересечения сфер деятельности» для взаимного выполнения задач в шести областях: суша, море, воздух, космос, киберпространство и электромагнитные волны.

В 20-й программе были определены следующие задачи сил самообороны в космосе:

(1) Сбор информации, важной для безопасности Японии;

(2) Постоянное слежение за космическим пространством, чтобы не допустить нанесения ущерба спутникам, которые используются для связи и навигации;

(3) Незамедлительная оценка при причинении ущерба, локализация и устранение.

Это — прямые задачи подразделения космических операций.

В 30-й программе Япония наконец-то дошла до стартовой точки выполнения боевых операций в космосе.

Боевые задачи Японии в космосе

В 2015 году я посетил американский Центр стратегических и бюджетных оценок, где мы обсудили доктрину ведения боя в воздухе и на море. Они были крайне обеспокоены ущербом, который американским спутникам могут причинить Китай и Россия.

В качестве контрмеры Центр предложил укрепить спутниковую сеть (чтобы она могла выдерживать лазерные удары и электронные помехи), запускать небольшие спутники на замену пострадавшим, заменять спутники беспилотными авиасистемами и подготовить средства для контратак.

Перед Японией также стоит неотложная задача, состоящая в реакции на атаки врагов.

Если изучить мировую информацию, становится ясно, что боевые действия в космосе ведутся не только во время войны, но и в мирное время.

Японские спутники также могут подвергнуться атаке лазерами или радиоэлектронными помехами. Следовательно, следует подготовить единую государственную систему реагирования на действия в космосе и уйти от разрозненных космических разработок разными управлениями и ведомствами. Например, чтобы сделать совершенной систему космической ситуационной осведомленности, должны сотрудничать кабинет министров, министерство обороны и Японское аэрокосмическое агентство. Для сотрудничества Японии с США необходимо взаимодействие кабмина, министерства обороны, министерства иностранных дел и Японского аэрокосмического агентства.

За обеспечение космического бюджета отвечает кабмин, однако стоит обсудить создание космического управления, которое будет заниматься космическими разработками в целом.

Идея космических сил самообороны

Министерство обороны занималось космосом на основе оборонной стратегии, оборонной доктрины, среднесрочной программы оборонного оснащения и основной космической программы.

Кроме того, для минобороны было важно сотрудничество с США в сфере космоса. Оно вело диалог и консультации с Вашингтоном на основе японо-американского оборонного курса.

Наконец-то минобороны и силы самообороны сделали подразделение космических операций. Также появились сообщения о возможном формировании в будущем космических сил самообороны.

И все же меня беспокоят некоторые вещи.

В Японии космическая сфера находится в ведении стратегического управления космических разработок при кабмине, но есть еще Японское агентство аэрокосмических исследований, центр спутниковой информации при кабмине, «Мицубиси» и другие частные компании.

Вопрос заключается в том, что станет с обязанностями этого бизнеса в космической области, чем будут заниматься космические силы самообороны?

Только космической ситуационной осведомленности недостаточно для того, чтобы противостоять России и Китаю. Необходимо также развивать движение космического транспорта. Какая структура будет этим заниматься? Какие отношения будут между этой структурой и космическими силами самообороны? Нужны четкие ответы на эти вопросы.

Более того, будут ли космические силы самообороны обеспечивать оборону японских спутников? Будут ли они выполнять задачи по разрушению и парализации вражеских спутников?

Я проанализировал возможности космических сил Народно-освободительной армии Китая, и считаю, что у Японии должны быть наступательные средства в космическом пространстве.

Кроме того, у Японии могут появиться ракеты дальнего радиуса действия, однако ей не обойтись без командования, управления, связи, компьютеров, разведки, наблюдения и рекогносцировки на основе космических технологий для нацеливания.

Обсудить нужно многое: будут ли эти функции также обеспечивать космические силы самообороны?

Более того, также задача состоит в том, чтобы скоординировать взаимодействие со всеми структурами, которые занимаются информационной, кибер— и электронной войнами, которые неотрывно связаны с боевыми действиями в космосе.

В этом смысле может быть полезной китайская идея интеграции четырех сфер: ВВС, космос, киберпространство и электромагнитные волны.

Так или иначе, Японии предстоит решить множество задач, чтобы догнать лидеров космической сферы. Все эти задачи следует решать поэтапно и неотрывно друг от друга.