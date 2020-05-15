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На полигоне Капустин Яр модернизировали измерительный комплекс 

Российская Газета 1 час назад
На полигоне Капустин Яр модернизировали измерительный комплекс
Фото: Российская Газета
В Департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства корреспонденту «РГ» рассказали, что на полигоне Капустин Яр установили современные измерительные средства и создали новую систему обеспечения испытаний. Она, в частности, позволяет не просто снимать, но и в режиме реального времени предавать на Центральный командный пункт РВСН данные о предстартовой подготовке и полете ракеты.
В детали опытных пусков, стрельб и апробирования секретной армейской аппаратуры генералы, разумеется, не вдаются. Однако известно, что помимо новых ударных и оборонительных комплексов к приоритетным проектам, которые апробируются на этом полигоне, относится все, что связано с надежной защитой военных объектов и арсеналов от технических средств разведки и систем наведения высокоточного оружия. Уникальные возможности Капустина Яра позволяют не только испытывать это «хозяйство» в действии, но и проводить глубокий и всесторонний анализ боевой эффективности оборонных новинок. Более того, как утверждают эксперты, астраханская площадка стала и экспериментальной базой для испытания робототехнических комплексов.
Несколько лет назад большую ставку на Капустин Яр сделало командование РВСН. В 2011-м там начали модернизировать полигонный измерительный комплекс. По линии «стратегов» он задействован в летных испытаниях и учебных пусках межконтинентальных баллистических ракет, а также по программе продления сроков эксплуатации стоящих на боевом дежурстве наземных стратегических комплексов. Чтобы иметь исчерпывающую картину того, как ядерный боеприпас и его носитель ведут себя на всех этапах полета и управляются с земли, на испытательной площадке под Астраханью установили уникальную аппаратуру контроля и измерений. Там, в частности, появились мобильные оптико-электронные станции траекторных измерений «Вереск», антенные системы приема телеметрической информации, комплекс средств сбора и репортажа телеметрического комплекса «РОКС-К», система единого времени, радиолокационные станции «Кама-Н», телеметрические малогабаритные приемно-регистрирующие станции, оптико-электронные фоторегистрирующие станции типа ФРС, радиометры-пеленгаторы «Куница-ТМ» и другая проверочная аппаратура. Была информация, что измерительный комплекс в Капустином Яру могут вообще перевести на автоматический режим работы.
Во время испытаний на этом полигоне ядерного заряда ни одна ракета, разумеется, не несет. Специалисты главным образом проверяют, как ведет себя в воздухе и с какой точностью ложится в цель на земле его новый имитатор. Внешне он представляет собой точную копию боеголовки. По форме, весу и во многом по заложенной туда аппаратуре — полная идентичность настоящему боеприпасу.
Носитель при таких пусках тоже держит экзамен. Его эксплуатационный срок постоянно продляют. К примеру, сейчас у «Тополя-М» он превышает четверть века. Когда ресурс ракеты близок к завершению, ее либо снимают с боевого дежурства, либо берут со складов и отправляют на «контрольный отстрел» в Капустин Яр или на космодром в Плесецк. Выбор зависит от стоящей перед конструкторами и генералами задачи. Если им нужно проверить эффективность всего боеприпаса, его запускают по длинному маршруту — от Плесецка до камчатского полигона Кура. Но когда речь идет об апробации новой боеголовки, для этой цели лучше всего подходит астраханская площадка.
Полет ракеты с Капустина Яра до казахстанского полигона Сары -Шаган занимает совсем немного времени. А это важно с точки зрения скрытности испытания нового оружия. Обо всех таких пусках мы обязаны заранее предупреждать США, и американцы никогда не упускают возможности пошпионить за нашими «стратегами» с помощью космических спутников.
Досье «РГ»
На полигоне Капустин Яр, которому в мае исполнилось 74 года, испытывают вооружение и военную технику РВСН, противовоздушной обороны ВКС, ПВО Сухопутных войск и Ракетных войск и артиллерии. Также там отрабатывают элементы национальной системы противоракетной обороны.
Именно в Капустином Яре проходили испытания первых отечественных баллистических ракет, а также осуществлялись запуски первых космических аппаратов.
Специалисты полигона участвуют в создании нового арсенала на основных этапах его жизненного цикла — от рассмотрения эскизных и технических проектов, разработки программ и методик испытаний до оценки характеристик образцов и эффективности их боевого применения.
Объекты экспериментально-испытательной базы и боевые поля полигона расположены в четырех российских областях — Астраханской, Волгоградской, Саратовской и Оренбургской, — а также в Казахстане. Общая площадь полигона около 9,5 млн гектаров.
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Войска , Армия , Оружие , ФРС , РВСН
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