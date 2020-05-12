Америка и Британия играют с огнём в Арктике

Военные корабли НАТО вернулись в ледяные воды Баренцева моря впервые за период жизни целого поколения. Одна из причин вторжения состояла в том, чтобы «обеспечить свободу навигации», как подчеркнули ВМС США. Америка открыто игнорирует требования России о проходе судов по Северному морскому пути.

Баренцево море — на самое приятное место для посетителей.

«Частые штормы… часами свирепствуют в этой стране, — написал неудачливый британский подводник, направленный в тот район для шпионского сбора информации в период холодной войны. — Мы столкнулись с жесточайшими потоками волн и брызг, которые превращались в лед еще до того, как ударить по нашим лицам».

Поэтому неудивительно, что американские военные корабли не заходили в это море с середины 1980-х годов, однако на прошлой неделе они туда вернулись.

Их присутствие является частью последовательного продвижения на север военно-морских сил НАТО. В 2018 Североатлантический альянс совместно со Швецией Финляндией провели в Норвегии учения под названием «Единый трезубец» (Trident Juncture) — крупнейшее с момента окончания холодной войны. В ходе этих учений впервые за последние 30 лет американский авианосец был направлен в район, расположенный за Северным полярным кругом. После этого западные военные корабли стали частыми посетителями этой акватории.

1 мая «корабельная ударная группа» (surface action group) в составе двух американских эсминцев, атомной подводной лодки, судна поддержки и патрульного самолета Военно-морских сил США дальнего радиуса действия, а также британского фрегата занималась отработкой навыков по отслеживанию подводных лодок в Баренцевом море.

Подобного рода учения не являются чем-то особенным. Однако 4 мая несколько кораблей отделились от основной группировки и направились дальше на север Баренцева моря вместе с третьим эсминцем. Хотя американские и британские субмарины регулярно посещают этот регион для скрытного сбора информации о российских военных объектах и учениях, надводные корабли не занимались подобной работой в течение жизни целого поколения. 7 мая российский Военно-морской флот приветствовал непрошенных посетителей сообщением о проведении собственных учений в Баренцевом море, к тому же — с боевыми стрельбами. 8 мая, отметив День Победы на заднем дворе России и завершив продолжавшиеся несколько дней «успешные и проведенные на высоком уровне операции», военные корабли НАТО покинули Баренцево море.

Это было важное решение. Размещение эсминцев, имеющих на борту зенитно-ракетные комплексы, а также крылатые ракеты для поражения наземных целей, является особенно агрессивным действием. В конечном счете этот регион является сердцем российского Военно-морского флота, в том числе центром подводных лодок с ядерным оружием на борту. База российского Северного флота находится в Североморске на Кольском полуострове, к востоку от границ Норвегии.

Западные военно-морские силы очень хотят показать, что covid-19 не способен затупить их боевые мечи в тот момент, когда и Америка, и Франция потеряли по одному авианосцу из-за коронавируса. Но их интерес в отношении Дальнего Севера проявился задолго до нынешней пандемии. Одна из причин вторжения в Баренцево море состояла в том, чтобы «обеспечить свободу навигации», как подчеркивается в заявлении Военно-морских сил США.

Россия ввела правила в отношении прохода судов по Северному морскому пути (North Sea Route) — это маршрут из Атлантического океана в Тихий океан, который становится все более и боле открытым для судоходства из-за глобального потепления, способствующего таянию арктической ледяной шапки. Америка открыто игнорирует эти требования и настаивает на том, что иностранные суда, в соответствии с морским правом, должны иметь возможность беспрепятственно проходить через территориальные воды иностранного государства.

Хотя участвовавшие на прошлой неделе в учениях военные корабли НАТО не заходили в район прохождения Северного морского пути, можно предположить, что руководство НАТО захочет это сделать в будущем.

Кроме того, Арктика становится все более важным фактором в оборонной политике НАТО. Россия в последние годы укрепила свой Северный флот и при этом разместила дополнительные зенитно-ракетные комплексы, хранилища ракет и новые корабли. По количеству подводных лодок Россия уступает Соединенным Штатам, подчеркивает Майкл Кофман (Michael Kofman) из Центра военно-морского анализа (Center for Naval Analyzes). Однако их активность постоянно повышается. По данным высокопоставленных офицеров НАТО, сегодня их активность является самой высокой со времени окончания холодной войны. В октябре прошлого года десять российских подводных лодок вышли в район Северной Атлантики для того, чтобы изучить возможность скрытного перемещения.

«Сегодня активность российского Военно-морского флота намного выше, чем она была в 1990-е и 2000-е годы, однако это возвращение было неизбежным, поскольку в тот момент не было ни активности, ни соответствующего финансирования», — подчеркнул Кофман.

Однако подобное наращивание активности вызывает беспокойство у планировщиков НАТО. Новые российские подлодки являются тихими, и они хорошо вооружены. В результате «акустическое превосходство» (acoustic edge) Североатлантического альянса, — его способность обнаруживать субмарины на большем расстоянии, чем Россия, — «значительно сократилось», — отметил в своей недавно опубликованной статье Ник Чайлдс (Nick Childs) из расположенного в Лондоне Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies — IISS).

Россия в основном использует свои ударные подводные лодки для защиты «бастиона» — акваторий Баренцева моря и Охотского моря, где осуществляют патрулирование ее собственные атомные подводные лодки с ядерными баллистическими ракетами на борту. Отдельное российское военно-морское ведомство, известное как Главное управление глубоководных исследований (сокращенно ГАГИ), может также следить за большим количеством пересекающих Атлантику кабелей.

Подобный вызов не является чем-то новым. В течение почти всего периода холодной войны союзники по НАТО пытались закупорить советский флот в Арктике за счет системы наблюдения на так называемом Фареро-Исландском рубеже (GIUK hole), в районе транзитного маршрута между берегами Гренландии, Исландии и Соединенного Королевства, где раньше были расположены подводные акустические датчики.

«Мы пройдем через все империалистические акустические сети, и нас никто не обнаружит», — сказал капитан Рамиус (Ramius), командир «Красного Октября», советской подлодки из первого романа Тома Клэнси (Tom Clancy), опубликованного в 1984 году.

Этот участок маршрута вновь стал модной темой, и НАТО вновь начинает вкладывать средства в акустические системы слежения после перерыва в несколько десятков лет. Америка увеличила количество полетов своих реактивных патрульных самолетов P8 из состава размещенной в Исландии эскадрильи. Их задача состоит в обнаружении советских подводных лодок, а также в создании угроз для них на самом раннем этапе, поскольку даже одна российская субмарина в Атлантике может создать проблемы на значительной по площади океанской акватории.

Однако наличие одного лишь защитного периметра может оказаться недостаточным. Новое поколение ракет, размещенных на борту российских кораблей, способны поразить корабли НАТО или территории, находясь намного севернее от линии GIUK, и они, вероятно, способны сделать это из безопасного района вблизи своих баз.

«Подобное технологическое развитие представляет собой новую и серьезную угрозу для сил НАТО», — такой вывод делает Институт международных стратегических исследований.

Та же самая озабоченность заставила администрацию Рейгана сделать выбор в пользу более наступательной военно-морской стратегии и направлять корабли в места непосредственного расположения советских военно-морских баз, а также в близлежащие районы.

«Я поражен схожестью нынешней ситуации с тем, что было в 1980-х годах, — сказал Никлас Гранхольм (Niklas Granholm) из шведского Агентства оборонных исследований, имея в виду англо-американское присутствие в Баренцевом море. — Речь идет о военно-морской стратегии передовых рубежей, целью которой является приближение к российскому флоту на севере России, а не встреча с ним в более южных широтах».

The Economist (Великобритания)