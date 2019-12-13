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Криминал

Военные аналитики назвали страну с самыми мощными ВВС 

News.ru + ещё 2 50 минут назад
Британское издание опубликовало рейтинг World Air Forces 2020, в котором названы страны, обладающие мощнейшими авиафлотами в мире.
Россия в этом рейтинге оказалась на втором месте. В распоряжении РФ — 8% мирового парка военной авиации, а именно — 4163 воздушных судна. Кроме того, в мире используются 1067 военных самолётов производства РФ и СССР, включая истребители Су-27 и Су-30, а это — 7% от общего числа истребителей.
С учётом МиГ-29, Су-24 и Су-25 доля российских воздушных судов в мире составляет 19%, это 1616 единиц техники, пишет Flight International.
Третью строчку в рейтинге занимает Китай с его 3210 военными воздушными судами, а лидерство отдано США, в чей парк входят 13 266 самолётов и вертолётов.
Как писал NEWS.ru ранее, аналитик военной техники из США считает потенциально опасными истребители МиГ-31 и Су-57. По его мнению, эти самолёты представляют серьёзную угрозу из-за своей скорости. Также он говорит о высокой вероятности разработки в России нового истребителя, который может получить название МиГ-41. Журналист считает, что на замену старым МиГам мог бы прийти Су-57.
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Теги:
Войска , Армия , Видео
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